Μειώνουν τις ρυτίδες αφήνοντας την επιδερμίδα αισθητά πιο σφριγηλή και ανορθωμένη

Η φροντίδα της επιδερμίδας αποκτά άλλη βαρύτητα μετά τα 50. Το τρίπτυχο καθαρισμός -ενυδάτωση -αντηλιακή προστασία εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση της ρουτίνας περιποίησης, ωστόσο καθώς τα χρόνια περνούν και οι ανάγκες της επιδερμίδας μεταβάλλονται, μαζί τους πρέπει να εξελίσσονται και τα προϊόντα που χρησιμοποιείς. Σε αυτή τη φάση, απαιτούνται πιο εξειδικευμένες συνθέσεις, που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του ώριμου δέρματος. Οι κρέμες προσώπου για 50 ετών και άνω πρέπει να τα κάνουν όλα: να ενυδατώνουν, να μειώνουν τις ρυτίδες και τις κηλίδες, να ανορθώνουν και να συσφίγγουν την επιδερμίδα.

Κατά την έκτη δεκαετία της ζωής, το δέρμα έχει ανάγκη από δραστικά συστατικά που θα ενισχύσουν τη φυσική του ανανέωση. Αναζήτησε λοιπόν συνθέσεις εμπλουτισμένες με ό,τι καλύτερο έχει να προφέρει η κοσμετολογία. Το υαλουρονικό οξύ, η ρετινόλη, η βιταμίνη C, τα πεπτίδια και τα ceramides αποτελούν τα "κλειδιά" μιας ολοκληρωμένης αντιγηραντικής φροντίδας. Αυτά τα ισχυρά ενεργά στοιχεία, γνωστά για την αποτελεσματικότητά τους στη σύγχρονη δερμοκοσμετολογία, συμβάλλουν στην παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, βοηθούν στη μείωση των δυσχρωμιών και των ρυτίδων, ενισχύουν τη λάμψη και αποκαθιστούν τα επίπεδα ενυδάτωσης και πυκνότητας της επιδερμίδας.

Editor's Tip: Καθώς η ώριμη επιδερμίδα τείνει να είναι πιο ξηρή, επίλεξε κρέμες με πλούσια υφή για έξτρα ενυδάτωση και θρέψη.

Ιδού οι καλύτερες κρέμες προσώπου για 50 ετών και άνω που αξίζει να δοκιμάσεις:

Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell Power Crème, Estée Lauder

Με συστηματική χρήση, αυτή η μεταξένια, βαθιά θρεπτική κρέμα πολλαπλών δράσεων ενισχύει τη φυσική δύναμη της επιδερμίδας, αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, βελτιώνει τη σφριγηλότητα, την πυκνότητα, την ελαστικότητα και τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας.

Μαύρη Πεύκη Κρέμα Ημέρας Σύσφιξη + Lifting, KORRES

Αυτή η μη λιπαρή κρέμα ημέρας με τεχνολογία 4D Bio-ShapeLift™ έχει στοχευμένη δράση σύσφιξης, ανόρθωσης περιγράμματος και lifting. Ανακτά τη χαμένη ενυδάτωση και ελαστικότητα της επιδερμίδας, επαναφέροντας την αρχιτεκτονική του προσώπου.

Genifique Youth Activating Cream, Lancôme

Αυτή η μοναδική, βελούδινη υφή, εμπλουτισμένη με λειαντικά ενεργά συστατικά, προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ασύγκριτη απαλότητα στην επιδερμίδα. Μέρα με τη μέρα, οι γραμμές λειαίνονται, η επιδερμίδα ξαναφωτίζεται και γίνεται ορατά πιο νεανική.

Vital Perfection Uplifting And Firming Cream, Shiseido

Η Uplifting and Firming Advanced Cream είναι η μεταξένια, πολυτελής κρέμα, που δρα ενάντια στην απώλεια της ελαστικότητας και τις ρυτίδες. Χαρίζει ενυδάτωση, πιο σφριγηλή και ελαστική επιδερμίδα με λαμπερή όψη.

Beevine Elixir Wrinkle & Firmness Lift Cream Rich, Apivita

Ενισχυμένη με το πατενταρισμένο σύμπλοκο Prοpolift με υψηλή συγκέντρωση σε πολυφαινόλες πρόπολης και αμπελιού και φυτικό κολλαγόνο, η Beevine Elixir Wrinkle & Firmness Lift Cream επαναφέρει την ισορροπία κολλαγόνων της νεανικής επιδερμίδας και προσφέρει εντατική αντιγηραντική φροντίδα.