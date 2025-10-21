Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν κλείσεις ραντεβού για fillers

Ενώ κάποτε τα fillers ήταν "προνόμιο" μόνο των celebrities, πλέον έχουν γίνει mainstream. Το υαλουρονικό οξύ στα χείλη μάλιστα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες της σύγχρονης αισθητικής ιατρικής, χάρη στην ικανότητά του να προσφέρει φυσικό όγκο, να επαναφέρει την ενυδάτωση και να βελτιώνει τη συμμετρία στο πρόσωπο.

Η διαδικασία θεωρείται ασφαλής και γρήγορη, καθώς πραγματοποιείται με λεπτές εγχύσεις στοχευμένα στα σημεία που χρειάζονται ενίσχυση ή επαναπροσδιορισμό του σχήματος. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο, ενώ η υφή των χειλιών δείχνει πιο λεία, απαλή και ενυδατωμένη. Όταν η διαδικασία πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ιατρό και με ποιοτικά, πιστοποιημένα υλικά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εξαιρετικά φυσικό. Ωστόσο, ακόμη και τότε, η εφαρμογή υαλουρονικού στα χείλη ενδέχεται να συνοδεύεται από ήπιες παρενέργειες που πρέπει να γνωρίζεις πριν κλείσεις ραντεβού για filler.

Υαλουρονικό στα χείλη: Οι παρενέργειες που πρέπει να γνωρίζεις

Οι πιο συνηθισμένες αντιδράσεις μετά τη θεραπεία είναι το ελαφρύ οίδημα, η ερυθρότητα και οι μικροί μώλωπες στο σημείο των ενέσεων. Συνήθως υποχωρούν μέσα σε δύο με τρεις ημέρες, καθώς το δέρμα επανέρχεται στη φυσιολογική του κατάσταση. Ορισμένες φορές μπορεί να υπάρξει ένα αίσθημα ευαισθησίας ή ήπια ασυμμετρία, που όμως διορθώνονται μόλις το υαλουρονικό σταθεροποιηθεί πλήρως.

Σε σπανιότερες περιπτώσεις, μπορεί να παρουσιαστούν πιο έντονες αντιδράσεις, όπως κοκκινίλες που επιμένουν, πόνος ή σημάδια μόλυνσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να επικοινωνήσεις άμεσα με τον γιατρό σου, ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα προτείνει την κατάλληλη αντιμετώπιση. Η σοβαρότερη, αλλά ευτυχώς εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή είναι η απόφραξη αγγείου, όταν το filler εισέλθει σε αιμοφόρο αγγείο, προκαλώντας αλλαγή στο χρώμα του δέρματος ή έντονο πόνο.

Τι πρέπει να προσέξεις

Κλισέ το ξέρουμε, αλλά η πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη θεραπεία. Πριν προχωρήσεις στη διαδικασία, είναι σημαντικό να ενημερωθείς για την προέλευση του προϊόντος και την εμπειρία του γιατρού σου. Η επιλογή ενός έμπειρου γιατρού, αλλά και η χρήση αξιόπιστων fillers, η αποφυγή αλκοόλ ή αντιπηκτικών φαρμάκων πριν τη συνεδρία και η σωστή φροντίδα των χειλιών μετά τη θεραπεία μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα παρενεργειών. Εξίσου σημαντικό βέβαια είναι να επιλέγεις μια προσέγγιση που σέβεται τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου. Ακολούθησε λοιπόν το μότο "less is more" και συμβουλεύσου το γιατρό σου σχετικά με το πόσα ml υαλουρονικού οξέος είναι ιδανικά για τα δικά σου χείλη.