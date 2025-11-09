Beauté την Κυριακή: Πώς να κάνεις dry brushing για να μειώσεις το πρήξιμο στην κοιλιά

Το μυστικό για μια πιο λεία και λαμπερή επιδερμίδα

Σε μια εποχή όπου η επιστροφή στην απλότητα και την αυτοφροντίδα γίνεται προτεραιότητα, το dry brushing επανέρχεται δυναμικά ως ένα από τα πιο πολυτελή και αποτελεσματικά rituals ομορφιάς. Πολυαγαπημένο από τις Γαλλίδες και υιοθετημένο από σύγχρονες beauty minimalists, αυτό το απλό αλλά ισχυρό τελετουργικό απολέπισης υπόσχεται να αναζωογονήσει την επιδερμίδα, να τονώσει τη μικροκυκλοφορία και να προσφέρει την αίσθηση μιας spa εμπειρίας στο σπίτι. Με λίγα μόλις λεπτά την ημέρα, το στεγνό βούρτσισμα μετατρέπεται σε μια στιγμή προσωπικής φροντίδας –ή αλλιώς, το πιο chic self-care που μπορείς να προσφέρεις στον εαυτό σου. Τι είναι όμως ακριβώς και πώς μπορείς να εντάξεις κι εσύ αυτό το τελετουργικό στη ρουτίνα σου;

Τι είναι το Dry Brushing;

Το dry brushing είναι μια απλή αλλά αποτελεσματική τεχνική που περιλαμβάνει βούρτσισμα της στεγνής επιδερμίδας με μια ειδική βούρτσα με σκληρές τρίχες. Η κυκλική, ανοδική κίνηση στοχεύει στη βελτίωση της λεμφικής κυκλοφορίας, στην απομάκρυνση των τοξινών και στην ενίσχυση της μικροκυκλοφορίας –στοιχεία που συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση του πρηξίματος, ειδικά στην ευαίσθητη ζώνη της κοιλιάς.

Τα οφέλη για την περιοχή της κοιλιάς

Το στεγνό βούρτσισμα του σώματος ενεργοποιεί το λεμφικό σύστημα, βοηθώντας στην αποβολή των περιττών υγρών και διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος, προσφέροντας αίσθηση ανάτασης και τόνωσης. Παράλληλα, βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας, κάνοντάς την πιο λεία και λαμπερή, ενώ συμβάλλει και στη χαλάρωση του εντέρου, όταν εφαρμόζεται με απαλές κυκλικές κινήσεις στοχευμένα.

How to

Πριν μπεις στο ντους, ξεκίνησε το dry brushing κάνοντας ήπιες κυκλικές κινήσεις γύρω από τον αφαλό και συνέχισε προς τα έξω, με φορά προς το λεμφικό κέντρο (βουβωνική χώρα). Θυμήσου ότι η αίσθηση πρέπει να είναι τονωτική, όχι ερεθιστική. Αφού κάνεις το μπάνιο σου, εφάρμοσε ένα λάδι με αποσυμφορητικές ιδιότητες ή την αγαπημένη σου ενυδατική ή συσφιγκτική κρέμα σώματος.

Editor's Tip: Ιδανικά ακολούθησε αυτή τη ρουτίνα 1-2 φορές την εβδομάδα, πάντα σε στεγνή επιδερμίδα και ασκώντας πολύ λίγη πίεση με τη βούρτσα.