Τα viral αρώματα Ζάρα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Μυρίζουν σαν γνωστές, πολυτελείς δημιουργίες και γίνονται διαρκώς sold out

Υπάρχει κάτι μαγικό στο να ανακαλύπτεις ένα άρωμα που σε κάνει να νιώθεις μοναδική, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψεις μια μικρή περιουσία. Εκεί ακριβώς έρχεται η Zara, που έχει πλέον αποδείξει πως γνωρίζει καλά την τέχνη της αρωματοποιίας. Με εμπνευσμένες νότες, κομψές συσκευασίες και μια αισθητική που παραπέμπει στις μεγαλύτερες αρωματικές «σχολές», τα αρώματα Ζάρα καταφέρνουν να αποπνέουν την αίσθηση της πολυτέλειας σε προσιτή τιμή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που πολλά από αυτά έχουν γίνει viral στο TikTok, με εκατοντάδες γυναίκες να τα συγκρίνουν με ακριβότερες high-end επιλογές και να τα αναδεικνύουν σε must-haves. Εμείς εξερευνήσαμε την γκάμα αρωμάτων της εταιρείας και σου παρουσιάζουμε εκείνα που ξεχωρίζουν για τον χαρακτήρα, τη διάρκεια και το απίστευτο value for money τους:

Τα 7 viral αρώματα Ζάρα που πρέπει να δοκιμάσεις

Gardenia Eau de Parfum-Απόκτησέ το εδώ

Η ντελικάτη εσάνς της γαρδένιας συνδυάζεται με άνθη πορτοκαλιάς και καφέ, μέσα σε ένα φρουτώδες σύμπαν από ροδάκινο και βατόμουρο.

Ebony Wood Eau de Parfum-Απόκτησέ το εδώ

Το Ebony Wood Eau de Parfum με νότες ροζ πιπεριού, γαρυφάλλου και ξύλου εβένου θυμίζει αρκετά αρώματα του οίκου Jo Malone. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού "γεννήθηκε" από τη συνεργασία του πολυτελούς οίκου με τη Zara.

Golden Decade Eau de Parfum-Απόκτησέ το εδώ

Ένα από τα πιο εμβληματικά αρώματα της Zara, το Golden Decade, συνδυάζει άνθη πορτοκαλιάς με μια φωτεινή καρδιά από γιασεμί και μανταρίνι. Η βανίλια προσδίδει μια ζεστή αγκαλιά, ενώ οι νότες κεχριμπαριού παρατείνουν το πέπλο του.

Sublime Époque Eau de Parfum-Απόκτησέ το εδώ

Στο κέντρο της σύνθεσης συναντάμε ένα σπινθηροβόλο μπουκέτο λουλουδιών από γιασεμί, πολύανθο και άνθη πορτοκαλιάς, το οποίο "φωτίζεται" καθώς έρχεται σε επαφή με τις φυσικές όψεις του περγαμόντου. Η βανίλια και ο κέδρος συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα ζεστό και εθιστικό φόντο.

Red Temptation Eau de Parfum-Απόκτησέ το εδώ

Το πικρό πορτοκάλι προσδίδει μια φρουτώδη και πολύχρωμη πινελιά σε ένα λαμπερό μπουκέτο λουλουδιών. Η φωτεινότητα του γιασεμιού αποκαλύπτει όλο τον αισθησιασμό και τη θηλυκότητα των λευκών λουλουδιών, που ενισχύεται από μια μοντέρνα και εξαιρετικά εθιστική αρμονία πραλίνας. Τα λουλούδια ξεχωρίζουν για τη δύναμη που έχουν οι νότες των βρύων και του ξυλώδους κεχριμπαριού, τυλιγμένα σε ένα σύννεφο μόσχων, δημιουργώντας ένα ίχνος πλήρους θηλυκότητας.

Apple Juice Eau de Toilette-Απόκτησέ το εδώ

Φρέσκο και ζουμερό, αυτό το άρωμα συνδυάζει νότες από μήλο και γκρέιπφρουτ. Στην καρδιά, το γιασεμί και η βιολέτα προσδίδουν μια κομψή και θηλυκή λουλουδένια πινελιά. Η βάση από μόσχο, σανδαλόξυλο και κέδρο τυλίγει με ζεστασιά και φινέτσα, αφήνοντας ένα απαλό και διαρκές άρωμα.

Hypnotic Vanilla Eau de Parfum-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το σαγηνευτικό, γλυκό άρωμα συνδυάζει την απαλή λουλουδένια αίσθηση του άνθους βερικοκιού και του γιασεμιού με τον πλούτο της βανίλιας bourbon. Οι νότες βάσης από βρύα και dulce de leche προσδίδουν ζεστασιά και βάθος.