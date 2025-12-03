Οι body lotions που θα πάνε τις γιορτινές σου εμφανίσεις στο επόμενο level

Τα τελευταία χρόνια, οι ιριδίζουσες body lotions έχουν κατακτήσει το Instagram, το TikTok και κάθε beauty feed που σέβεται τον εαυτό του. Από βραδινές εξόδους μέχρι γιορτινά καλέσμα, το trend της φωτεινής, αστραφτερής επιδερμίδας έχει γίνει τόσο viral που πλέον θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι των festivities. Μια κρέμα σώματος με glitter δεν είναι άλλωστε απλώς ένα προϊόν περιποίησης. Είναι ένα mood booster, ένας γρήγορος τρόπος να νιώσεις πιο λαμπερή και πιο glamorous, έτοιμη να τραβήξεις όλα τα βλέμματα πάνω σου. Ιδού εκείνες που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις:

Κρέμα σώματος με glitter: Οι 5 top επιλογές

Prodigieux Body Lotion, NUXE-Απόκτησέ την εδώ

Αν αναζητάς μία κρέμα σώματος με διακριτική λάμψη, τότε δοκίμασε την Prodigieux Body Lotion της NUXE. Θα τη λατρέψεις γιατί χαρίζει πλούσια ενυδάτωση και έχει ένα πραγματικά εθιστικό άρωμα.

Aegean Bronze Luminous Body Perfector, KORRES-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η ανάλαφρη ενυδατική mousse με υαλουρονικό οξύ χαρίζει φυσική λάμψη και αναδεικνύει τη νεανική όψη της επιδερμίδας, απαλύνοντας ατέλειες, λεπτές γραμμές και ρυτίδες, ενώ παράλληλα τη συσφίγγει και βελτιώνει τον τόνο της.

Bella di Notte Crema Corpo, L' Erbolario-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η μοναδική κρέμα σώματος με την υπέροχη, χρυσή λάμψη έχει ένα πλούσιο, έντονα λουλουδάτο άρωμα, με έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό από βούτυρο καριτέ και εκχυλίσμα από το λουλούδι Bella di Notte, που ενυδατώνει την επιδερμίδα.

The Moonlight Glow Scented Body Gel, Little Secrets-Απόκτησέ την εδώ

Η φόρμουλα αυτή συνδυάζει πολύτιμα έλαια όπως καρύδας, αμυγδάλου και macadamia με βιταμίνες, για βαθιά ενυδάτωση και ελαστικότητα. Χαρίζει στο δέρμα έναν διακριτικό shimmering τόνο, ενώ το «τυλίγει» με ένα υπέροχο άρωμα λευκής ορχιδέας και κεχριμπαριού.

Winter Glow Body Butter, Laouta-Απόκτησέ την εδώ

Το Winter Glow Body Butter είναι εμπλουτισμένο με φυτικά έλαια και θρεπτικά βούτυρα που προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση και θρέψη στην επιδερμίδα. Είναι αρωματισμένο με αιθέρια έλαια Περγαμόντου και άρωμα Βανίλιας, ενώ περιέχει φυσικούς κόκκους λάμψης που κάνουν την επιδερμίδα να ακτινοβολεί.