Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς κρέμες προσώπου με υαλουρονικό

Ενυδατώνουν σε βάθος την επιδερμίδα, «γεμίζου» τις λεπτές γραμμές και χαρίζουν ένα plump αποτέλεσμα

Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα από τα πιο πολύτιμα συστατικά που διαθέτει φυσικά το σώμα μας. Παράγεται από μόνο του και λειτουργεί σαν ένας μαγνήτης ενυδάτωσης, ικανός να συγκρατεί πολλαπλάσια ποσότητα νερού από το βάρος του. Με τα χρόνια, όμως, τα επίπεδά του μειώνονται σταδιακά. Το αποτέλεσμα είναι η επιδερμίδα να χάνει μέρος της ελαστικότητας και της σφριγηλότητάς της, οι λεπτές γραμμές να γίνονται πιο ορατές και η επιδερμίδα να δείχνει πιο θαμπή και λιγότερο «γεμάτη».

Γι’ αυτό και οι κρέμες προσώπου με υαλουρονικό έχουν αποκτήσει ξεχωριστή θέση στη skincare ρουτίνα των περισσότερων γυναικών. Το υαλουρονικό που περιέχουν λειτουργεί ως ενισχυτικό ενυδάτωσης, δεσμεύοντας νερό στην επιφάνεια της επιδερμίδας αλλά και στις βαθύτερες στιβάδες, χαρίζοντας άμεσα μια πιο δροσερή, απαλή και ελαστική αίσθηση. Βοηθά στην ανάκτηση του όγκου εκεί όπου έχει μειωθεί, λειαίνει ορατά τις λεπτές γραμμές και συμβάλλει στη βελτίωση της υφής, κάνοντας την επιδερμίδα να δείχνει πιο «γεμάτη» και νεανική.

Ποιες είναι λοιπόν οι κρέμες προσώπου με υαλουρονικό που έχουν αποδείξει την αξία τους κι έχουν σταθερό φανατικό κοινό εδώ και χρόνια;

Οι πιο δημοφιλείς κρέμες προσώπου με υαλουρονικό

Facial Moisturising Lotion, CeraVe-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η ελαφριά, μη λιπαρή κρέμα προσώπου, με 3 απαραίτητα ceramides και υαλουρονικό οξύ, ενυδατώνει αποτελεσματικά και βοηθά στην αποκατάσταση του επιδερμιδικού φραγμού σε πρόσωπο και λαιμό.

Mineral 89 72h Moisture Booster Cream, Vichy-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με μεταλλικά στοιχεία, λιπίδια, βιταμίνες, και υαλουρονικό οξύ, αυτή η κρέμα με δροσερή υφή ενισχύει τον φυσικό φραγμό υγρασίας και προσφέρει αποτελεσματική ενυδάτωση για 3 ημέρες.

Revitalift Filler Pressed Cream, L’Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Η ανάλαφρη Revitalift Filler Pressed Cream γεμίζει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες τόσο στην επιφάνεια όσο και από το εσωτερικό χάρη στην περιεκτικότητά της σε υαλουρονικό. Η ανάλαφρη υφή της δεν αφήνει λιπαρή μεμβράνη και δεν φράζει τους πόρους, ενώ προσφέρει εντατική ενυδάτωση που διαρκεί.

Hydragenist The Rehydrating Radiance Cream-Gel, Lierac-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ, αυτή η Gel-Crème ενυδατώνει εντατικά την κανονική έως μεικτή επιδερμίδα χωρίς να είναι πολύ βαριά. Η εξαιρετικά ελαφριά, αναζωογονητική υφή της γεμίζει την επιδερμίδα με νερό από την πρώτη εφαρμογή για μια φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα.

Moisture Surge™ 100h Auto-Replenishing Hydrator, Clinique

-Απόκτησέ την εδώ

Ανάλαφρη και μη λιπαρή, αυτή η συνθεση παρέχει ενυδάτωση που εισχωρεί σε πάνω από 10 στιβάδες. Ενισχύει άμεσα την ενυδάτωση κατά 174% και χαρίζει 100 ώρες ενυδάτωσης. Η Τεχνολογία Αυτο-Αναπλήρωσης βοηθά την επιδερμίδα να δημιουργήσει τη δική της εσωτερική πηγή νερού, παρέχοντας συνεχή ενυδάτωση για «γεμάτη», με υγιή λάμψη επιδερμίδα.