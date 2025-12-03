Μειώνουν τα σπυράκια χωρίς να ξηραίνουν και να ερεθίζουν την επιδερμίδα

Ένας από τους μεγαλύτερους skincare μύθους είναι ότι η ακνεϊκή επιδερμίδα δεν χρειάζεται ενυδάτωση. Μέγα λάθος. Στην πραγματικότητα στερώντας της την ενυδάτωση, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να τη βάλεις σε survival mode και να την κάνεις να υπερπαράγει σμήγμα. Δεν είναι όμως όλες οι φόρμουλες ιδανικές για την επιδερδμίδα με ατέλειες. Οι καλύτερες κρέμες προσώπου για ακμή είναι εκείνες που ενυδατώνουν και ταυτόχρονα ρυθμίζουν την παραγωγή σμήγματος, χαρίζουν ματ αποτέλεσμα και δεν φράσσουν τους πόρους.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Το Νο.1 συστατικό που προτείνουν οι δερματολόγοι είναι το σαλικυλικό οξύ, το οποίο διεισδύει βαθιά στους πόρους και βοηθά στο να απομακρυνθούν οι ρύποι και η περίσσεια λιπαρότητας, μειώνοντας ταυτόχρονα τις φλεγμονές. Πολύ βοηθητική είναι όμως και η ρετινόλη, η οποία είναι γνωστή για την ικανότητά της να ρυθμίζει την ανανέωση των κυττάρων της επιδερμίδας, να μειώνει την εμφάνιση των ατελειών και να απαλύνει την εμφάνιση ουλών. Εξαιρετική προσθήκη στη ρουτίνα της επιδερμιδας με τάση ακμής είναι και η νιασιναμίδη, η οποία ρυθμίζει την παραγωγή λιπαρότητας και βοηθά στην καταπράυνση των ερεθισμών και τη μείωση των σημαδιών. Άξια αναφοράς είναι φυσικά και το αζελαϊκό οξύ και το benzol perozide, αν και απαντώνται σε λιγότερες φόρμουλες.

Είναι σημαντικό βέβαια να δίνεις προσοχή όχι μόνο στα δραστικά συστατικά αλλά και στη συνολική φιλοσοφία της φόρμουλας της κρέμας που πρόκειται να επιλέξεις. Προτίμησε προϊόντα με ελαφριά, μη φαγεσωρογόνα υφή (non-comedogenic), που δεν φράζουν τους πόρους και δεν βαραίνουν την επιδερμίδα. Απόφυγε συνθέσεις με έντονα αρώματα, βαριά έλαια ή αλκοόλες που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς ή λιπαρότητα. Ιδανικά, αναζήτησε κρέμες με ισορροπημένο pH και συστατικά που συνδυάζουν απολέπιση, ρύθμιση σμήγματος και ενυδάτωση χωρίς να διαταράσσουν τον δερματικό φραγμό. Τέλος, μην ξεχνάς να ξεκινάς πάντα σταδιακά τη χρήση δραστικών συστατικών ώστε να αποφύγεις ερυθρότητα και ξηρότητα και να επιτρέψεις στην επιδερμίδα σου να προσαρμοστεί ομαλά.

Οι καλύτερες κρέμες προσώπου για ακμή

Ac-Norm Medilike Effect Type 1, Frezyderm

Αυτή η κρέμα περιέχει έναν συνδυασμό φυτικών εκχυλισμάτων που μιμούνται τα αποτελέσματα της δράσης της κλασικής θεραπείας για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ήπιας ακμής χωρίς τη χρήση φαρμακευτικών μορίων και τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους.

Just Bee Clear, APIVITA

Αυτή η εξαιρετικά ελαφριά και αναζωογονητική κρέμα-gel με πατενταρισμένη propolis AmC και φυτικό σαλικυλικό οξύ, προσφέρει ενυδάτωση χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας και χαρίζει ματ αποτέλεσμα που διαρκεί όλη την ημέρα.

Hyseac 3-Regul+ Anti-Blemish Global Care, Uriage

Αυτή η ολοκληρωμένη φροντίδα κατά των ατελειών συνδυάζει την πατενταρισμένη τεχνολογία μικροβιώματος με το ιαματικό νερό Uriage, σαλικυλικό οξύ, AHA και Ψευδάργυρο για διόρθωση κάθε τύπου ατέλειας στο λιπαρό δέρμα με τάση ακμής.

Effaclar DUO (+M), La Roche-Posay

Η διορθωτική θεραπεία αποκατάστασης La Roche-Posay Effaclar DUO (+M) μειώνει τα σπυράκια, ξανοίγει τις χρωστικές κηλίδες, βοηθάει στην εξισορρόπηση του τόνου της επιδερμίδας, ενώ παράλληλα ενυδατώνει και καταπραΰνει την επιδερμίδα.

Cleanance Comedomed, Avène

Η Cleanance Comedomed μειώνει τον σχηματισμό μαύρων στιγμάτων, δρα κατά των ατελειών, δεν φράζει τους πόρους, ενώ ενυδατώνει την επιδερμίδα χωρίς να αφήνει γυαλιστερό, λιπαρό φινίρισμα στην επιδερμίδα.