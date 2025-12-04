Τι πρέπει να αλλάξεις στη ρουτίνα περιποίησης τώρα που η επιδερμίδα σου είναι σίγουρα πιο ξηρή και «ταλαιπωρημένη»

Ο χειμώνας δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή, αλλά και την επιδερμίδα μας. Όταν η θερμοκρασία πέφτει απότομα και ο αέρας γίνεται πιο ξηρός, ακόμη και το πιο ισορροπημένο δέρμα μπορεί να χάσει την άνεση και τη λάμψη του. Οι ανάγκες του τον χειμώνα διαφοροποιούνται, απαιτώντας πιο θρεπτικές υφές και έξτρα προστασία απέναντι στον ψυχρό, επιθετικό αέρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις αλλαγές που πρέπει να κάνεις στην skincare ρουτίνα σου:

Τι να αλλάξεις στη ρουτίνα σου τώρα το χειμώνα;

Επίλεξε πιο πλούσιες υφές

Με τις χαμηλές θερμοκρασίες να απομακρύνουν την υγρασία από το δέρμα, οι λεπτές υφές δεν είναι πλέον αρκετές. Τον χειμώνα επέλεξε λοιπόν κρέμες με πιο πλούσιες υφές, που ενισχύουν τον δερματικό φραγμό και «κλειδώνουν» την ενυδάτωση για περισσότερες ώρες. Το αποτέλεσμα είναι μια επιδερμίδα πιο ελαστική, άνετη και προστατευμένη από την ξηρότητα.

Εστίασε σε serums που ενδυναμώνουν τον φραγμό

Ο ψυχρός αέρας μπορεί να κάνει το δέρμα πιο ευαίσθητο και αντιδραστικό. Πρόσθεσε λοιπόν στη ρουτίνα σου ορούς προσώπου με συστατικά που ενδυναμώνουν τον δερματικό φραγμό, με ενυδατικούς και καταπραϋντικούς παράγοντες, όπως τα ceramides, που ενισχύουν τη φυσική αντοχή της επιδερμίδας, ώστε να μην «τραβάει» και να μην χάνει τη λάμψη της μέσα στην ημέρα.

Κάνε ήπια απολέπιση

Η απολέπιση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνα σου έτσι ώστε το δέρμα να μην δείχνει θαμπό. Με ελαφριά συχνότητα, βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και επιτρέπει στα προϊόντα περιποίησης να απορροφώνται καλύτερα, διατηρώντας την επιδερμίδα απαλή και ομοιόμορφη.

Ένταξε στη ρουτίνα σου ένα έλαιο

Τα facial oils λειτουργούν σαν πολυτελής «κουβέρτα» για το δέρμα όταν το κρύο είναι πιο έντονο. Μια μικρή ποσότητα στο τέλος της βραδινής ρουτίνας -μετά τον ορό και την κρέμα- χαρίζει άμεση άνεση και βοηθά στη διατήρηση της ενυδάτωσης, προσφέροντας πιο υγιή και φωτεινή όψη το πρωί.

Μην αμελείς την προστασία των χειλιών

Καθώς τα χείλη επηρεάζονται άμεσα από το κρύο, είναι πολύ σημαντικό να τους προσφέρεις έξτρα φροντίδα. Ένα θρεπτικό lip balm με πλούσια υφή και καταπραϋντικά συστατικά θα σε «σώσει» αυτήν την περίοδο, καθώς θα ενυδατώσει σε βάθος την επιδερμίδα στο σημείο, αποτρέποντας αυτήν τη δυσάρεστη αίσθηση «σκασίματος».

Editor's Tip: Η χαμηλή θερμοκρασία δεν σημαίνει χαμηλή UV ακτινοβολία. Το αντηλιακό παραμένει must, ειδικά αν θέλεις να διατηρήσεις ομοιόμορφο τόνο και να αποφύγεις τη φωτογήρανση.