Η μάσκα με πρεβιοτικά που προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και ήπια απολέπιση

Η InterMed εμπλουτίζει τη δερμοκαλλυντική της σειρά The Skin Pharmacist με ένα νέο, καινοτόμο προϊόν.

Τα πρεβιοτικά είναι φυσικά συστατικά που ενισχύουν τα «καλά» βακτήρια του δέρματος (μικροβίωμα), βοηθώντας το να παραμένει ισορροπημένο, υγιές και προστατευμένο. Δρουν σαν «τροφή» για αυτή τη φυσική ασπίδα της επιδερμίδας, ενδυναμώνοντας την άμυνά της απέναντι σε εξωτερικούς παράγοντες και ερεθισμούς.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τις ευεργετικές τους ιδιότητες, η InterMed αποφάσισε να εμπλουτίσει τη δερμοκαλλυντική της σειρά The Skin Pharmacist με ένα νέο, καινοτόμο προϊόν: τη Face Mask & Scrub Hydra Boost, μια μάσκα προσώπου τριπλής δράσης που προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, ήπια απολέπιση και ενίσχυση του μικροβιώματος του δέρματος.

Η νέα Face Mask & Scrub Hydra Boost είναι η πρώτη μάσκα προσώπου με πρεβιοτικά, προσφέροντας παράλληλα φυσική απολεπιστική δράση για άμεση επανόρθωση και υγιή επιδερμίδα. Περιέχει επίσης κόκκους από κουκούτσι ελιάς, που μειώνουν τις δερματικές ανωμαλίες, συσφίγγουν τους πόρους και αφήνουν την επιδερμίδα λεία και λαμπερή, αλλά και αργινίνη, που βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας και προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες. Στη σύνθεση απαντάται επίσης προβιταμίνη Β5, που προσφέρει ενυδάτωση, απαλότητα και καταπράυνση, ενώ ενισχύει τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος, αλλά και κερατολυτικοί παράγοντες (sodium lactate, fructose), που απομακρύνουν απαλά τα νεκρά κύτταρα και ενισχύουν τη σύνθεση κολλαγόνου.