Ο μελλοντικός σου εαυτός θα σε ευγνωμονεί

Οι περισσότερες γυναίκες έχουν εντάξει στη ρουτίνα τους μια στοιχειώδη καθημερινή περιποίηση: έναν ορό που «γεμίζει» τις ρυτίδες, μια κρέμα που ενυδατώνει σε βάθος και ένα αντηλιακό που προστατεύει από τις ακτίνες UV χωρίς να φράσσει τους πόρους. Κι όμως, παρότι αυτά αποτελούν τα θεμέλια μιας skincare ρουτίνας μετά τον καθαρισμό, υπάρχει ένα ακόμη βήμα που συχνά ξεχνιέται, ένα βήμα που μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στην όψη και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας με την πάροδο των χρόνων.

Η skincare συμβουλή που θα ευχόσουν να είχες ακούσει νωρίτερα

Πολύ συχνά η φροντίδα περιορίζεται στο πρόσωπο, αφήνοντας παραμελημένες περιοχές που «προδίδουν» την ηλικία μας ακόμα πιο γρήγορα: ο λαιμός και το ντεκολτέ. Η λεπτή υφή της επιδερμίδας εκεί σημαίνει λιγότερη ανθεκτικότητα, λιγότερα φυσικά έλαια και μεγαλύτερη ευαισθησία στη δημιουργία ρυτίδων, ξηρότητας και χαλάρωσης. Σε αυτά προστίθεται η διαρκής κίνηση και η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, που οδηγούν σε έντονες οριζόντιες γραμμές και πιο βαθιές πτυχώσεις με τα χρόνια. Γι' αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να «κατεβαίνουν» και εκεί οι ενυδατικές συνθέσεις, οι οροί και το αντηλιακό, ώστε να ενισχύεται η ελαστικότητα και να προστατεύεται η περιοχή από τη φθορά.

Το ίδιο ισχύει και για τα χέρια, μια περιοχή που πολλες γυναίκες υποτιμούν, αλλά δέχεται καθημερινά έντονη καταπόνηση, από τον ήλιο μέχρι τα καθαριστικά. Στην πραγματικότητα, είναι από τα πρώτα σημεία που αποκαλύπτουν την ηλικία μας, μέσα από κηλίδες και γραμμές και γι' αυτό η καθημερινή τους ενυδάτωση και αντηλιακή προστασία αποτελούν απαραίτητα βήματα για να διατηρηθεί η νεανική εικόνα τους.