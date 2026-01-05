Με νότες τριαντάφυλλου, λευκών ανθών, musk και γλυκιάς βανίλιας

Διακριτικό, φίνο και βαθιά θηλυκό, ένα αφρόλουτρο με άρωμα πούδρας είναι ικανό να μετατρέψει την καθημερινή ρουτίνα του ντους σε μια μικρή τελετουργία αυτοφροντίδας, αγκαλιάζοντας το σώμα με απαλότητα και κομψότητα. Από συνθέσεις με νότες λευκών λουδουδιών, τριαντάφυλλου και βανίλιας μέχρι πιο σοφιστικέ εκδοχές με μόσχο και ίριδα, ακολουθούν τα καλύτερα αφρόλουτρα με άρωμα πούδρας που υπόσχονται να αφήσουν την επιδερμίδα όχι μόνο καθαρή, αλλά και αρωματισμένη με τον πιο εκλεπτυσμένο τρόπο:

Αφρόλουτρο με άρωμα πούδρας: 5 must-try επιλογές

Iris Shower Gel, L' Erbolario

Το Iris Shower Gel με το απαλό άρωμα πούδρας χάρη στο υγρό εκχύλισμα της ίριδας και τα αμινοξέα σιταριού, που περιέχει, εξασφαλίζει έναν απαλό καθαρισμό και μία λεία, μεταξένια επιδερμίδα.

Cherry Blossom Bubble Bath & Shower Gel, Sephora Collection

Απαλό και διακριτικό, το Cherry Blossom Bubble Bath & Shower Gel με argan, καρύδα, άνθη βαμβακιού, άνθη κερασιάς και monoi είναι σίγουρο ότι θα μετατρέψει το ντους σου σε μια εμπειρία χαλάρωσης και απόλυασης.

The Ritual Of Sakura Foaming Shower Gel, Rituals

Εμπλουτισμένο με βιολογικό γάλα ρυζιού και άνθη κερασιάς, κι έχοντας μια μοναδική τεχνολογία που μετατρέπει το τζελ σε αφρό, το The Ritual Of Sakura Foaming Shower Gel ειναι βέβαιο ότι θα κάνει το μπάνιο σου έξτρα απολαυστικό.

Αφρόλουτρο Λευκά Άνθη, KORRES

Αυτό το αφρόλουτρο με νότες από λευκά άνθη, περγαμόντο και άρωμα πούδρας είναι εμπλουτισμένο με πρωτεΐνες σιταριού και εκχυλίσματα αλόης και αλθαίας με αποτέλεσμα να βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων ενυδάτωσης της επιδερμίδας.

Cherry Blossom Bath & Shower Gel, L' Occitane

Σαν τζελ για το ντους καθαρίζει και απαλύνει το δέρμα χωρίς να το ξηραίνει. Σαν αφρόλουτρο, μεταμορφώνεται σε κρεμώδη, πλούσιο αφρό στην επαφή του με το νερό. Και στις δύο περιπτώσεις, το Cherry Blossom Bath & Shower Gel «τυλίγει» την επιδερμίδα με το πιο απαλό, λεπτό άρωμα πούδρας.