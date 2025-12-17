Οι νέες κρέμες που αντιστρέφουν τη φωτογήρανση

Η Lancaster αποκαλύπτει δύο καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν τη νυχτερινή περιποίηση και την αποκατάσταση της επιδερμίδας από τη φωτογήρανση

Η Lancaster επεκτείνει την πρωτοποριακή της έρευνα στη φωτογήρανση και την επανόρθωση του δέρματος, παρουσιάζοντας δύο νέες, πολυτελείς skincare συνθέσεις που συνδυάζουν προηγμένη επιστήμη και πολυτελή εμπειρία περιποίησης: την Golden Lift Overnight Cream, που δρα εντατικά τη νύχτα για ορατή ανόρθωση και λάμψη, και την Crème Princière Riche, τη νέα προσθήκη στη σειρά περιποίησης Ligne Princière, σχεδιασμένη για να αποκαθιστά την επιδερμίδα από τις επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών.

Η νέα Golden Lift Overnight Cream αποτελεί το πιο πρόσφατο επίτευγμα της Lancaster στη νυχτερινή φροντίδα με δράση κατά της φωτογήρανσης. Η φόρμουλα της είναι ενισχυμένη με την αποκλειστική τεχνολογία Cationic Liposomal Retinol και Encapsulated Retinal, που στοχεύουν άμεσα τoυς ινοβλάστες, ενεργοποιώντας την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Παράλληλα, το Tranexamol™, ένας προηγμένος συνδυασμός τρανεξαμικού οξέος και bisabolol, μειώνει τις δυσχρωμίες, καταπραΰνει τους ερεθισμούς και ενισχύει τη φωτεινότητα της επιδερμίδας.

Η πλούσια υφή της αγκαλιάζει την επιδερμίδα, χαρίζοντας άμεση θρέψη, ενώ το εκλεπτυσμένο άρωμα από πικρό πορτοκάλι, λευκό τσάι, τριαντάφυλλο και νερολί μετατρέπει τη νυχτερινή ρουτίνα σε απολαυστική εμπειρία. Η επιδερμίδα ξυπνά εμφανώς πιο λεία, πιο φωτεινή και ανανεωμένη, σαν να έχει ανακτήσει πέντε χρόνια νεότητας.

Η Crème Princière Riche από την άλλη αποτελεί τη νέα, πολυτελή προσθήκη στην premium σειρά Ligne Princière. Η σύνθεσή της στοχεύει τη φωτογήρανση που προκαλείται από τις ακραίες και μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενισχύοντας τη φυσική άμυνα και τη δομή της επιδερμίδας. Η φόρμουλα βασίζεται στις multi-patented R.O.E. technologies της Lancaster: Retinol για ενίσχυση της σύνθεσης κολλαγόνου (+57%), Oxygen Technology που αυξάνει την παραγωγή κυτταρικής ενέργειας (+51%), Repair Enzymes που επιταχύνουν την κυτταρική αυτοεπανόρθωση (x3 ταχύτερη αποκατάσταση DNA).

Ενισχυμένη με ceramides, prebiotics και chia seed oil, η Crème Princière Riche ενδυναμώνει το δερματικό φραγμό και αποκαθιστά την ισορροπία του μικροβιώματος της επιδερμίδας. Η πλούσια, βελούδινη υφή της μεταμορφώνεται σε μεταξένια κρέμα που αγκαλιάζει το ξηρό δέρμα, προσφέροντας άμεση ανακούφιση και ανανέωση.

Επισκεφθείτε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών για να γνωρίσετε από κοντά τις νέες πολυτελείς skincare συνθέσεις και να απολαύσετε προσωποποιημένες συμβουλές από τους ειδικούς ομορφιάς της Lancaster.