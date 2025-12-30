Αποτρίχωση με κλωστή: Η πανάρχαια τεχνική που επιλέγουν ολοένα και περισσότερες beauty addicts

Τι είναι, από πού προέρχεται και γιατί θεωρείται η πλέον ιδανική μέθοδος αποτρίχωσης για τα φρύδια και το άνω χείλος

Η αποτρίχωση με κλωστή δεν είναι απλά μια νέα τάση του TikTok ούτε ένα ακόμη beauty hack της εποχής. Αντιθέτως, πρόκειται για μια πανάρχαια τεχνική αποτρίχωσης με ρίζες στη Μέση Ανατολή και την Ασία, που τα τελευταία χρόνια επανέρχεται δυναμικά στα σύγχρονα beauty studios. Αποτελεσματική και απόλυτα φυσική, η αποτρίχωση με κλωστή κερδίζει ολοένα και περισσότερες γυναίκες -και όχι άδικα.

Τι είναι η αποτρίχωση με κλωστή;

Η αποτρίχωση με κλωστή γίνεται με ένα ειδικό βαμβακερό νήμα, το οποίο στρίβεται και «παγιδεύει» την τρίχα, αφαιρώντας τη από τη ρίζα. Δεν χρησιμοποιούνται χημικά, κερί ή θερμότητα, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο αγνές και ακριβείς μεθόδους αποτρίχωσης. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τα φρύδια, το άνω χείλος και το πρόσωπο, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες μικρές περιοχές. Επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο του σχήματος, ειδικά στα φρύδια, ενώ αφαιρεί ακόμα και το πιο λεπτό χνούδι. Το αποτέλεσμα δείχνει πιο καθαρό και «φωτεινό», καθώς απομακρύνονται πολλές τρίχες ταυτόχρονα χωρίς να τραυματίζεται το δέρμα.

IG @franziskanazarenus

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι είναι κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες. Δεν προκαλεί εγκαύματα, δεν αφήνει κολλώδη υπολείμματα και δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες. Παράλληλα, καθώς η τρίχα αφαιρείται από τη ρίζα, αργεί να ξαναεμφανιστεί και γίνεται ολοένα και πιο λεπτή.

Υπάρχουν μειονεκτήματα;

Όπως κάθε μέθοδος, έτσι και η αποτρίχωση με κλωστή έχει τα μειονεκτήματά της. Για αρχάριες, μπορεί να είναι ελαφρώς πιο επώδυνη από το κερί, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές. Επίσης, απαιτεί εξειδικευμένη τεχνική, επομένως το αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία της επαγγελματία.

Για ποιες γυναίκες θεωρείται ιδανική;

Η αποτρίχωση με κλωστή είναι ιδανική για όσες έχουν ευαίσθητο δέρμα, με τάση για κοκκινίλες ή σπυράκια, αλλά και για όσες θέλουν απόλυτη ακρίβεια στο σχήμα των φρυδιών τους. Είναι επίσης εξαιρετική επιλογή για εγκύους ή άτομα που αποφεύγουν τις χημικές μεθόδους.