Μάθε τι ακριβώς είναι αυτές οι γραμμές γύρω από το στόμα αλλά και πώς μπορείς να τις απαλύνεις αισθητά

Οι ρυτίδες μαριονέτας είναι αδιαμφισβήτητα μεταξύ των πιο ενοχλητικών και επίμονων σημαδιών γήρανσης, αφού κάνουν το πρόσωπο να δείχνει πιο κουρασμένο, πιο ώριμο, πιο αυστηρό ή ακόμα και πιο «λυπημένο», ακόμα κι όταν δεν είναι. Τα καλά νέα; Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τις προλάβεις, να τις απαλύνεις και να βελτιώσεις συνολικά την εικόνα του κάτω μέρους του προσώπου σου.

Τι είναι οι ρυτίδες μαριονέτας

Οι ρυτίδες μαριονέτας είναι οι κάθετες γραμμές που ξεκινούν από τις γωνίες του στόματος και κατεβαίνουν προς το πηγούνι. Θυμίζουν τις γραμμές που έχουν οι μαριονέτες στο στόμα τους και δημιουργούνται κυρίως λόγω της απώλειας κολλαγόνου και ελαστικότητας, της χαλάρωσης του δέρματος, αλλά και λόγω των επαναλαμβανόμενων εκφράσεων του προσώπου.

Μετά τα 40 γίνονται πιο έντονες, καθώς το δέρμα αρχίζει φυσιολογικά να χάνει πυκνότητα και στήριξη. Το οβάλ του προσώπου «κατεβαίνει», οι ιστοί χαλαρώνουν, το κολλαγόνο μειώνεται και η βαρύτητα δείχνει τα «δόντια» της κάνοντας αυτές τις γραμμές να φαίνονται πιο βαθιές και πιο μόνιμες.

Ρυτίδες μαριονέτας: Η αντιμετώπιση

Επένδυσε στα σωστά skincare προϊόντα

Στην πραγματικότητα καμία κρέμα δεν μπορεί να «σβήσει» εντελώς τις ρυτίδες, αλλά η σωστή φροντίδα μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την όψη τους. Συστατικά όπως η ρετινόλη, τα πεπτίδια, η βιταμίνη C και το υαλουρονικό οξύ βοηθούν στη βελτίωση της υφής, της πυκνότητας και της ενυδάτωσης του δέρματος, κάνοντας την επιδερμίδα να δείχνει πιο σφριγηλή και «γεμάτη» και κατα συνέπεια τις ρυτίδες μαριονέτας πιο ήπιες.

Μην υποτιμάς τη δύναμη του μασάζ προσώπου

Κι όμως το face massage και η face yoga μπορούν να βελτιώσουν την κυκλοφορία, να τονώσουν τους μύες και να δώσουν πιο σφριγηλή όψη στο περίγραμμα, κάνοντας τη συνολική εικόνα του προσώπου σου να δείχνει πιο ξεκούραστη και νεανική.

Υιοθέτησε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής

Ο ήλιος, το κάπνισμα, η αφυδάτωση και η έλλειψη ύπνου επιταχύνουν τη χαλάρωση του δέρματος, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μην αμελείς την καθημερινή αντηλιακή προστασία της επιδερμίδας σου και φυσικά να μην ξεχνάς να πίνεις αρκετό νερό μέσα στη μέρα, αλλά και να τρέφεσαι σωστά καταναλώνοντας τόσο πρωτεϊνη, όσο και καλά λιπαρά, λαχανικά και φρούτα.

Αναζήτησε λύσεις στη σύγχρονη αισθητική ιατρική

Φυσικά τα πιο άμεσα και εντυπωσιακά αποτελέσματα θα τα δεις ύστερα από μια επίσκεψη στο ιατρείο του δερματολόγου σου ή το ινστιτούτο της αγαπημένης σου αισθητικού. Τα fillers υαλουρονικού, οι θεραπείες σύσφιξης, τα νήματα και το botox μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τις ρυτίδες στην περιοχή, κάνοντας την επιδερμίδα σου να δείχνει πιο ξεκούραστη, πιο ανορθωμένη και πιο νεανική.