Μειώνουν το οίδημα και κάνουν το βλέμμα να δείχνει πιο ξεκούραστο και νεανικό

Οι σακούλες κάτω από τα μάτια δεν είναι απλώς ένα σημάδι κούρασης: είναι αποτέλεσμα κατακράτησης υγρών, αδυναμίας λεμφικής αποστράγγισης, έλλειψης ύπνου, γήρανσης ή ακόμα και κληρονομικότητας. Και παρότι δεν υπάρχει μαγική λύση που εξαφανίζει τα πάντα σε μια νύχτα, η σωστή κρέμα ματιών για σακούλες μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά -και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να βγεις εκτός προϋπολογισμού.

Οι οικονομικές κρέμες ματιών δεν είναι απαραίτητα λιγότερο αποτελεσματικές: πολλές περιέχουν ισχυρά συστατικά όπως η καφεΐνη, που βοηθά στη συρρίκνωση των αιμοφόρων αγγείων και στη μείωση του οιδήματος, υαλουρονικό οξύ, που προσφέρει ενυδάτωση και κάνει το δέρμα πιο λείο, πεπτίδια, που ενισχύουν την ελαστικότητα και μειώνουν την εμφάνιση καταπόνησης, καθώς και αντιοξειδωτικά, που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και ενισχύουν την υγιή όψη του δέρματος.

Ακολουθούν οι καλύτερες οικονομικές κρέμες ματιών για σακούλες, που αξίζει σίγουρα να δοκιμάσεις:

Κρέμα ματιών για σακούλες: 5 top οικονομικές επιλογές

Caffeine Eye Cream, The Inkey List-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με καφεΐνη, αυτή η κρέμα ματιών μειώνει την εμφάνιση γραμμών, πρηξίματος και μαύρων κύκλων με τη βοήθεια μιας ενυδατικής και ελαφριάς φόρμουλας.

Revitalift Laser Eye Bag Instant Eraser, L'Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Η Revitalift Laser Eye Bag Instant Eraser αποσυμφωρεί και λειαίνει τις σακούλες των ματιών σε 15 λεπτά, ενώ παράλληλα μειώνει άμεσα τις ρυτίδες και βοηθά με την έλλειψη σφριγηλότητας και ελαστικότητας κάτω από τα μάτια.

Wide Awake Eye Gel, KORRES-Απόκτησέ την εδώ

Ο συνδυασμός αυτού του δροσερού gel με το μεταλλικό roll-on για ελαφρύ μασάζ κάνει θαύματα για το πρήξιμο, τις σακούλες και τους μαύρους κύκλους, αφήνοντας το βλέμμα πιο φωτεινό και ξεκούραστο.

Eye Repair Cream, Cerave-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα ματιών CeraVe Eye Repair Cream καταπολεμά αποτελεσματικά το πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους και βοηθά να γίνει πιο απαλή και ενυδατωμένη αυτή η ευαίσθητη περιοχή.

De-Puff and Brighten Eye Gel, Byoma-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η στοχευμένη θεραπεία ματιών με σύμπλεγμα τρικεραμιδίων, τριπλό υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη C φωτίζει αποτελεσματικά την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, μειώνοντας το οίδημα.