Για να ξυπνήσεις με πιο ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα

Μήπως νιώθεις ότι η επιδερμίδα σου δεν είναι σε φόρμα και χρειάζεται κάτι περισσότερο από την απλή φροντίδα που παρέχει μια κρέμα; Τα τελευταία χρόνια, οι μάσκες νύχτας προσώπου έχουν γίνει τεράστιο trend στον κόσμο της ομορφιάς, κυρίως χάρη στη φιλοσοφία και τις ρουτίνες του K-Beauty. Όλο και περισσότερα skincare brands λανσάρουν τις δικές τους overnight masks, υποσχόμενα πιο ενυδατωμένη, λαμπερή και ξεκούραστη επιδερμίδα από το πρώτο κιόλας πρωί. Τι ακριβώς είναι όμως μια μάσκα νύχτας προσώπου; Πρόκειται στην ουσία για μια παχύρρευστη κρέμα, η οποία εφαρμόζεται πριν τον ύπνο και δρα όσο εσύ κοιμάσαι, «κλειδώνοντας» την υγρασία και τα ενεργά συστατικά στην επιδερμίδα. Σε αντίθεση με τις κλασικές μάσκες που ξεβγάζονται, οι overnight masks λειτουργούν σαν μια ενισχυμένη κρέμα που δουλεύει όλη νύχτα, προσφέροντας βαθιά θρέψη, ανανέωση και πιο φρέσκια όψη στο δέρμα το επόμενο πρωί. Ιδού πέντε από εκείνες που αξίζει σίγουρα να δοκιμάσεις:

Μάσκα νύχτας προσώπου: Τα 5 καλύτερα προϊόντα

Sleeping Spa Overnight De-Stress Cream-Mask, clinéa-Απόκτησέ την εδώ

Αυτό το πλούσιο balm με 3% σύμπλοκο υαλουρονικού οξέος, έλαιο CBD και μελατονίνη ξαναγεμίζει την επιδερμίδα με ενυδάτωση και βοηθά στην ενίσχυση των μηχανισμών ανάπλασης του δέρματος τη νύχτα. Ενυδατώνει άμεσα για έως και 48ώρες, καταπραΰνει και αναζωογονεί την επιδερμίδα.

Black Tea Firming Overnight Mask, Fresh-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η μεταξένια μάσκα νύχτας με εκχύλισμα μαύρου τσαγιού και πεπτίδια λειτουργεί σε συνέργεια με τη διαδικασία ανάπλασης του δέρματός σας κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να συσφίξει και να επαναπροσδιορίσει ορατά το περίγραμμα του προσώπου.

My Clarins Re-Charge Hydra-Replumping Night Mask, Clarins-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η μάσκα νύχτας προσώπου φωτίζει και αναζωογονεί την επιδερμίδα, ενώ επαναφέρει την ελαστικότητά της, αφήνοντάς την απαλή σαν μετάξι.

Cica Sleeping Mask, LANEIGE-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η καταπραϋντική και ενυδατική μάσκα νυχτός με απαλή, ελαφριά κρεμώδη υφή ενισχύει τον φραγμό της επιδερμίδας και αποκαθιστά το δέρμα όσο εσύ κοιμάσαι, χάρη στο «Forest Yeast», ένα ισχυρό συστατικό που είναι γνωστό για τις αναπλαστικές ιδιότητές του.

Age Absolu Redensifying Sleeping Mask, Uriage-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με βιταμίνη C, υαλουρονικό οξύ, ρετινόλη, βιταμίνη E και πεπτίδια, ενυδατώνει σε βάθος και παρέχει εντατική θρέψη, ενώ παράλληλα επαναφέρει στο δέρμα ελαστικότητα, σφριγηλότητα και αίσθηση άνεσης.