Το συστατικό για το οποίο λίγοι μιλάνε -ακόμα

Κάθε τόσο ένα νέο δραστικό συστατικό έρχεται να κλέψει την παράσταση και αυτή τη στιγμή, το alpha arbutin είναι αναμφίβολα το νέο hot ingredient που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Οι beauty experts και οι δερματολόγοι το εκθειάζουν, ενώ τα πιο ενημερωμένα skincare brands το έχουν ήδη εντάξει στις συνθέσεις τους. Κι όχι άδικα.

Γιατί να εντάξεις το alpha arbutin στη ρουτίνα σου;

Η άλφα αρβουτίνη είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά και ταυτόχρονα ήπια συστατικά για την αντιμετώπιση των δυσχρωμιών, των πανάδων και των σημαδιών ακμής. Δρα στοχευμένα στη μείωση της παραγωγής μελανίνης, βοηθώντας την επιδερμίδα να αποκτήσει πιο φωτεινή, ομοιόμορφη και ξεκούραστη όψη, χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς. Σε αντίθεση με πιο «επιθετικά» λευκαντικά συστατικά, είναι κατάλληλο ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά. Το αποτέλεσμα; Πιο λαμπερό δέρμα, πιο καθαρός τόνος και μια συνολικά πιο υγιής, φρέσκια εικόνα.

Οι καλύτεροι οροί με alpha arbutin

The Alpha-Arbutin 2 Discoloration Care, Cosrx-Απόκτησέ τον εδώ

Ο ορός προσώπου Cosrx The Alpha-Arbutin 2 Discoloration Care κάνει τον τόνο χρώματος του δέρματος ομοιόμορφο, αναπλάθει και αποτρέπει τους ερεθισμούς, ενώ παράλληλα μειώνει τις χρωστικές κηλίδες.

Alpha Arbutine 2% + HA Serum, The Ordinary-Απόκτησέ τον εδώ

Ο ορός Alpha Arbutine 2% + HA με άλφα αρβουτίνη σε καθαρή μορφή και υψηλή συγκέντρωση και υαλουρονικό οξύ είναι ειδικά σχεδιασμένος για να εξομαλύνει τον τόνο της επιδερμίδας και να βελτιώνει ορατά τη μελάγχρωση του δέρματος.

JUST Alpha Arbutin 2% + HA, Revox B77-Απόκτησέ τον εδώ

Ο ορός προσώπου Revox B77 JUST Alpha Arbutin 2% + HA, χάρη στην περιέκτικότητά του σε άλφα αρβουτίνη και υαλουρονικό οξύ, κάνει τον τόνο χρώματος του δέρματος ομοιόμορφο και βοηθά στην εξουδετέρωση των συμπτωμάτων γήρανσης του δέρματος.

Glow Deep Serum: Rice + Alpha Arbutin, Beauty of Joseon-Απόκτησέ τον εδώ

Με 68% νερό από πίτουρο ρυζιού και 2% άλφα αρβουτίνη, αυτός ο ορός συμβάλλει στη βελτίωση της επιδερμίδας για πιο λαμπερό και υγιές πρόσωπο. Εμποδίζει τον σχηματισμό μελανίνης που προκαλείται από τις υπεριώδεις ακτίνες και βελτιώνει την όψη των περιοχών που παρουσιάζουν ήδη μελάγχρωση.