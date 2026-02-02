Λειαίνουν τις γραμμές και ενισχύουν τον επιδερμικό φραγμό

Τα τελευταία χρόνια, τα πεπτίδια έχουν κατακτήσει τον τίτλο των απόλυτων πρωταγωνιστών στη φροντίδα της επιδερμίδας. Από τα πιο προηγμένα εργαστήρια μέχρι τα ράφια των κορυφαίων beauty boutiques, οι οροί με πεπτίδια θεωρούνται πλέον το μυστικό όπλο για μια επιδερμίδα που δείχνει πιο σφριγηλή, πιο λεία και πιο νεανική. Παρακάτω θα βρεις εκείνους που ξεχωρίζουν για τις ελαφριές υφές, τις υψηλές συγκεντρώσεις δραστικών συστατικών και τις καινοτόμες φόρμουλες τους:

Τι προσφέρουν οι οροί με πεπτίδια στην επιδερμίδα

Τα πεπτίδια είναι μικροσκοπικά αλλά εξαιρετικά ισχυρά μόρια που λειτουργούν σαν «αγγελιοφόροι» για την επιδερμίδα, δίνοντάς της το σήμα να παράγει περισσότερο κολλαγόνο και ελαστίνη. Με απλά λόγια, βοηθούν το δέρμα να συμπεριφέρεται σαν νεότερο. Συμβάλλουν στη βελτίωση της σφριγηλότητας, στη λείανση των λεπτών γραμμών, στην ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού και στη συνολική ανανέωση της όψης του προσώπου. Το αποτέλεσμα είναι μια επιδερμίδα πιο δυνατή, πιο «γεμάτη» και εμφανώς πιο ξεκούραστη.

Οι καλύτεροι οροί με πεπτίδια

P-TIOX Serum, SkinCeuticals

Ο ορός αυτός απαλύνει τις ρυτίδες χάρη σε ένα Προηγμένο Σύμπλοκο Πεπτιδίων (εξαπεπτίδια και διπεπτίδια), εμπνευσμένο από τη δράση των ενέσιμων νευροτοξινών, για μείωση των κύριων ρυτίδων σύσπασης.

Multi-Peptide Supercharger Intensive Antiwrinkle Serum, clinéa

Εμπλουτισμένος με 5% Σύμπλοκο Πεπτιδίων και Φυσικούς Πολυσακχαρίτες, αυτός ο ορός ενισχύει το κολλαγόνο, μειώνει τις συσπάσεις των μυών βοηθώντας στην χαλάρωση των εκφράσεων του προσώπου για μια πιο νεανική εμφάνιση και προσφέρει άμεσο εφέ λείανσης των ρυτίδων και lifting προσώπου.

Multi-Peptide + HA Serum, The Ordinary

Χάρη στη χρήση πέντε καλά μελετημένων τεχνολογιών πεπτιδίων, φιλικών προς την επιδερμίδα αμινοξέων και πολλαπλών συμπλεγμάτων υαλουρονικού οξέος, αυτός ο ορός συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της όψης του ποδιού της χήνας και ενισχύει την αίσθηση ελαστικότητας και σφριγηλότητας του δέρματος.

Pomegranate Peptide Serum, Glow Recipe

Αυτός ο ορός περιέχει πολυπεπτίδια, έλαιο από σπόρους ροδιού και υαλουρονικό οξύ κι έτσι στοχεύει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες χαρίζοντας μια ενυδατωμένη και ανορθωμένη όψη στο πρόσωπο.

Revitalift Laser Tri-Peptides Serum, L'Oréal Paris

Ο αντιρυτιδικός ορός με πεπτίδια L’Oréal Paris Revitalift Laser μειώνει ορατά τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές στο πρόσωπο, συσφίγγει την επιδερμίδα και προάγει την ελαστικότητά της, ενώ παράλληλα λειαίνει την υφή της.

