Έχουν το πιο ζεστό και γλυκό άρωμα και τις πιο ενυδατικές συνθέσεις

Ζεστή, αισθησιακή, γλυκιά, με μια διαχρονική κομψότητα που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη θαλπωρή, η βανίλια έχει τη μοναδική ικανότητα να μετατρέπει την καθημερινή περιποίηση σώματος σε τελετουργία απόλαυσης. Είναι συνώνυμο της άνεσης, της θηλυκότητας και της πολυτέλειας, ένα άρωμα που αγκαλιάζει το δέρμα, αφήνοντας πίσω του ένα απαλό, εθιστικό ίχνος που θυμίζει καθαριότητα, φροντίδα και μια ανεπαίσθητη δόση αισθησιασμού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σχεδόν κάθε γυναίκα έχει μια κρέμα σώματος βανίλια στο boudoir της.

Οι κρέμες αυτές συνδυάζουν πλούσιες, θρεπτικές συνθέσεις με προηγμένα συστατικά περιποίησης και εσάνς που θα μπορούσαν άνετα να σταθούν δίπλα σε ένα εκλεπτυσμένο άρωμα. Δεν προσφέρουν μόνο απαλό και ελαστικό δέρμα, αλλά λειτουργούν και ως ένα διακριτικό «skin scent» που σε συνοδεύει όλη μέρα.

Και φυσικά, δεν είναι όλες οι βανίλιες ίδιες. Άλλες είναι πιο γλυκές και gourmand, θυμίζοντας επιδόρπιο, άλλες πιο φίνες και πουδρένιες, ενώ κάποιες συνδυάζονται με νότες καρύδας, αμυγδάλου, μόσχου ή λουλουδιών, δημιουργώντας ένα πιο sophisticated αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει και για τις υφές: από ανάλαφρα γαλακτώματα μέχρι πλούσια, βουτυρένια body butters που λιώνουν πάνω στο δέρμα, οι καλύτερες κρέμες σώματος βανίλια βρίσκονται παρακάτω:

Κρέμα σώματος βανίλια: 5 κορυφαίες επιλογές

Luxurious Rich Moisturizing Body Cream Vanilla Madagascar, Intermed-Απόκτησέ την εδώ

Χάρη στη προηγμένη της σύνθεση που συνδυάζει εκχυλίσματα βοτάνων πλούσια σε άλφα υδροξέα (ΑΗΑ) και φυσικά ενυδατικά έλαια, αυτή η πλούσια κρέμα ενδυναμώνει το δέρμα, αφήνοντας το λείο, απαλό και αρωματισμένο με νότες βανίλιας.

Bare Vanilla Fragrance Lotion, Victoria's Secret-Απόκτησέ την εδώ

Αυτό το απολαυστικό γαλάκτωμα σώματος εξασφαλίζει απίστευτη φροντίδα και απαλότητα, ενώ αρωματίζει την επιδερμίδα με ένα πολυτελές μίγμα σκούρων λωβών βανίλιας και ζεστού κασμίρ.

Goddess Body Lotion, Burberry-Απόκτησέ την εδώ

Το γαλάκτωμα σώματος Burberry Goddess προσφέρει στο δέρμα πολυτελή περιποίηση, ενώ το αρωματίζει με ένα ισχυρό τρίο βανίλιας εμπλουτισμένο με λαμπερή λεβάντα.

Vanilla & Cinnamon Body Smoothing Milk, KORRES-Απόκτησέ την εδώ

Το θρεπτικό γαλάκτωμα σώματος Korres Vanilla & Cinnamon με αμυγδαλέλαιο και νότες από ζεστή κανέλα και διακριτική βανίλια προσφέρει ιδανική ενυδάτωση, χάρη στην πλούσια σύνθεσή του με αμυγδαλέλαιο, αλόη και προβιταμίνη Β5.

Purely Pampering Shea Butter Body Lotion, DOVE-Απόκτησέ την εδώ

Το θρεπτικό γαλάκτωμα σώματος Dove Purely Pampering Shea Butter με νότες βανίλιας αποτελεί συνδυασμό θρεπτικής κρέμας, μαλακτικού βούτυρου καριτέ και του μοναδικού συμπλέγματος DeepCare Complex για μια πιο λεία και απαλή επιδερμίδα.