Οι ολοκαίνουριες δημιουργίες που μυρίζουν baby powder και καθαριότητα

Υπάρχουν αρώματα που φωνάζουν και αρώματα που ψιθυρίζουν. Τα πουδρέ ανήκουν αδιαμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία. Κομψά, αισθησιακά και διαχρονικά, τα αρώματα που μυρίζουν baby powder επιστρέφουν δυναμικά μέσα από νέες, σύγχρονες συνθέσεις που ισορροπούν ανάμεσα στη νοσταλγία και τη μοντέρνα πολυτέλεια. Οι απαλές νότες μόσχου αγκαλιάζουν την επιδερμίδα σαν μεταξένιο πέπλο, ενώ φρέσκες, φλοράλ ή και πιο ζεστές πινελιές προσθέτουν βάθος και χαρακτήρα στη σύνθεση. Αν αναζητάς ένα πουδρέ άρωμα που να γίνεται δεύτερο δέρμα σου και να ολοκληρώνει το look σου με τον πιο εκλεπτυσμένο τρόπο, τα παρακάτω νέα λανσαρίσματα αξίζουν την προσοχή σου:

Πουδρέ άρωμα: 5 νέες κυκλοφορίες που πρέπει να δοκιμάσεις

312 Saint-Honoré Eau de Parfum, BDK Parfums

Ξυλώδες, musky και λουλουδένιο, το 312 Saint-Honoré Eau de Parfum συνδυάζει νότες από ροζ πιπέρι, λευκό μόσχο και άνθη πορτοκαλιάς.

La Vie est Belle Vanille Nude Eau de Parfum, Lancôme

Στο La Vie est Belle Vanille Nude Eau de Parfum το ηλιόλουστο γιασεμί και η βανίλια γλασέ λιώνουν στην επιδερμίδα και κορυφώνονται με μια αφθονία κρεμώδους λευκού μόσχου, εμπνευσμένη από τη γαλλική ζαχαροπλαστική.

For Her Pure Musc Blanc Eau de Parfum Intense, Narciso Rodriguez

Οι νότες κορυφής από λαμπερό γιασεμί συναντούν την άψογη φρεσκάδα ενός μαγνητικού clean accord. Οι μεσαίες νότες αποκαλύπτουν τη βελούδινη αισθησιακότητα μιας ενισχυμένης καρδιάς μόσχου, ενώ στη βάση, ένας καθησυχαστικός συνδυασμός κέδρου και βανίλιας δημιουργεί μια ένταση που διαρκεί, χαρίζοντας ένα καθαρό αλλά αισθησιακό αρωματικό ίχνος.

CK Cotton Musk Unisex Hair & Body Perfume Mist, Calvin Klein

Αυτό το unisex άρωμα σε τυλίγει σαν δεύτερη επιδερμίδα. Έχει μια λουλουδάτη εσάνς, φρέσκια και αβίαστα δροσερή, που συνδυάζεται τέλεια με τη ζεστασία του αισθησιακού μόσχου.

Freedom Musk Santal 34 Eau de Parfum, Kayali

Βασισμένο σε νότες κρεμώδους σανταλόξυλου, ζεστής βανίλιας και κεχριμπαρένιου μόσχου, αυτό το πουδρέ άρωμα προσφέρει μια υπογραφή που είναι ταυτόχρονα ανακουφιστική και σαγηνευτική.