Ρυτίδες τέλος: 5 νέα αντιγηραντικά προϊόντα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Η αντιγήρανση σήμερα δεν αφορά μόνο τις ρυτίδες, αλλά τη συνολική ποιότητα της επιδερμίδας και την υγιή της όψη. Τα νέα αντιγηραντικά προϊόντα που έκαναν μέσα στις τελευταίες εβδομάδες το ντεμπούτο τους στα beauty counters επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη περιποίηση, συνδυάζοντας επιστημονική καινοτομία με πολυτελείς υφές και στοχευμένη δράση. Με ενεργά συστατικά τελευταίας γενιάς και φόρμουλες που «δουλεύουν» σε βάθος χαρίζουν πιο λεία, φωτεινή και ξεκούραστη όψη, χωρίς να δίνουν «άδειες» υποσχέσεις.

Boosters με αντιοξειδωτικά για καθημερινή προστασία, serums εμπνευσμένα από αισθητικές επεμβάσεις, κρέμες που «κλειδώνουν» την υγρασία και χαρίζουν μια πιο ξεκούραστη όψη στο δέρμα: Παρακάτω θα βρεις όλα εκείνα τα νέα λανσαρίσματα που αξίζει να δοκιμάσεις. Συνδύασέ τα με απαλό μασάζ και σωστή αντηλιακή προστασία για να δεις άμεσα και πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα στις ρυτίδες, τον τόνο και την υφή της επιδερμίδας σου:

5 νέα αντιγηραντικά προϊόντα που πρέπει να δοκιμάσεις

Dior Capture Soft Creme Soft Texture Face and Neck Cream, Dior-Απόκτησέ την εδώ

Η Dior Capture Soft Creme με την ανάλαφρη και δροσερή υφή της προσφέρει αντιγηραντική διόρθωση υψηλής αποτελεσματικότητας: μετά από 7 ημέρες, οι ρυτίδες γεμίζουν ορατά και η επιδερμίδα δείχνει πιο λεία και πιο σφριγηλή.

Neovadiol Longevity Cream, Vichy-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η πλούσια και θρεπτική κρέμα «λιώνει» στην 1η επαφή με την επιδερμίδα αφήνωντας μια μεταξένια αίσθηση. Άμεσα, η επιδερμίδα είναι πιο σφριγηλή και πολύ ενυδατωμένη. Μέρα με τη μέρα, ενισχύεται ορατά ο νεανικός όγκος σε 5 περιοχές-κλειδιά του προσώπου: περίγραμμα, γωνίες του στόματος, ζυγωματικά, γωνίες των ματιών και μέτωπο.

Rénergie Multi-Glow Cream, Lancôme-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η ρόδινη αντιγηραντική κρέμα περιέχει πανίσχυρα Κλάσματα Πεπτιδίων Κολλαγόνου και Νιασιναμίδη, για ολοκληρωμένη αντιγηραντική δράση και επιδερμίδα με ορατά πιο ομοιόμορφο τόνο. Σε μόλις 1 μήνα, η επιδερμίδα αποκτά μεγαλύτερη πυκνότητα και σφριγηλότητα.

Bio-Performance Micro-Click Concentrate, Shiseido-Απόκτησέ την εδώ

Το Bio-Performance Micro-Click Concentrate αντιμετωπίζει αποτελεσματικά συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται με την ηλικία, όπως η χαλάρωση, οι ρυτίδες και οι πόροι, χάρη σε ένα πατενταρισμένο σύστημα παράδοσης εμπνευσμένο από αισθητικές διαδικασίες

Elements Double Caviar Oil & Serum, Juliette Armand-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένο με λιπαρά οξέα Ω3, Ω6 και Ω9, καθώς και βιταμίνες E και F, το λάδι της σύνθεσης ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και προσφέρει βαθιά θρέψη. Ο ενυδατικός και θρεπτικός ορός με χαβιάρι από την άλλη, καθώς είναι ενισχυμένος με ceramides και προβιταμίνη D, ενυδατώνει σε βάθος, βελτιώνει την ελαστικότητα και συμβάλλει στην αναζωογόνηση της επιδερμίδας.