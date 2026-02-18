Κι όμως η ρετινόλη (πρέπει να) έχει θέση και στη bodycare ρουτίνα σου

Σε μια εποχή όπου η περιποίηση σώματος δεν περιορίζεται πλέον απλώς στην ενυδάτωση, οι κρέμες σώματος με ρετινόλη έχουν γίνει το νέο talk of the (skincare) town. Το συστατικό που λατρεύτηκε για τη δράση του κατά των ρυτίδων και της θαμπής όψης, βρίσκει πλεον την θέση του και στη ρουτίνα περιποίησης σώματος, προσφέροντας στοχευμένη ανανέωση, λείανση και βελτίωση της υφής της επιδερμίδας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή...

Τι είναι η ρετινόλη και τι προσφέρει στο σώμα

Η ρετινόλη είναι παράγωγο της βιταμίνης Α και ανήκει στην οικογένεια των ρετινοειδών. Χρησιμοποιείται ευρέως στη δερματολογία για την ικανότητά της να επιταχύνει την κυτταρική ανανέωση και να ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου.

Όταν εφαρμόζεται στο σώμα, συμβάλλει στη λείανση της τραχιάς υφής, στη μείωση της όψης των λεπτών γραμμών, των πανάδων και των δυσχρωμιών, αλλά και στη βελτίωση της ελαστικότητας της επιδερμίδας. Παράλληλα, βοηθά σε περιπτώσεις όπως η θυλακική υπερκεράτωση, στο γνωστό «chicken ή strawberry skin», δηλάδή στα μικρά σπυράκια στο σώμα που συχνά εμφανίζονται μετά το ξύρισμα, καθώς απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και αποσυμφορεί τους πόρους. Με συστηματική χρήση, η επιδερμίδα δείχνει πιο λεία, φωτεινή και ομοιόμορφη.

Τι πρέπει να προσέξεις

Καθώς πρόκειται για δραστικό συστατικό, θα σε συμβουλεύαμε να εντάξεις σταδιακά τη ρετινόλη στη ρουτίνα σου, ξεκινώντας με 1-2 φορές την εβδομάδα. Θυμήσου ότι η ρετινόλη κάνει την επιδερμίδα πιο ευαίσθητη στον ήλιο, οπότε προτιμήστε την εφαρμογή της κρέμας σώματος το βράδυ. Το επόμενο πρωί μην ξεχάσεις να εφαρμόσεις ένα αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας σε όλο το σώμα, εστιάζοντας την προσοχή σου στις περιοχές που εκτίθενται στον ήλιο.

Κρέμα σώματος με ρετινόλη: 5 επιλογές για μια πιο λεία και ελαστική επιδερμίδα

Retinol Skin-Smoothing Body Treatment, Paula's Choice

Ανάλαφρη και άκρως αποτελεσματική, η θεραπεία σώματος με 0.1% ρετινόλη της Paula's Choice συσφίγγει την επιδερμίδα, αφήνοντάς την πιο νεανική και απαλή.

Firming Pro-Retinol Body Serum, Dove

Η σύνθεση αυτού του body serum με προρετινόλη, νιασιναμίδη και γλυκερίνη ενισχύει τη φυσική ανανέωση των κυττάρων, βελτιώνει την ελαστικότητα και ενυδατώνει σε βάθος. Μετά τη χρήση, το δέρμα είναι πιο σφριγηλό, πιο ελαστικό και λαμπερά λείο.

Body Complex, iS Clinical

Το Body Complex ενθαρρύνει την ήπια απολέπιση ενώ συμβάλλει στην ενίσχυση του υδρολιπιδικού φραγμού έναντι των επιβλαβών περιβαλλοντικών επιθέσεων, αφήνοντας το δέρμα απαλό, τονωμένο και προστατευμένο.

Resurgence Retinal ReSculpt Body Treatment, Murad

Αυτή η θεραπεία με ρετιναλδεΰδη στοχεύει σε προβληματικά σημεία του σώματος, όπως η κυτταρίτιδα και οι ραγάδες, ενυδατώνοντάς το σε βάθος για να βοηθήσει στην αποκατάσταση μιας πιο σφριγηλής και ανορθωμένης εμφάνισης.

