Άνω των 50: Τα 3 μυστικά περιποίησης των γυναικών με αλαβάστρινη επιδερμίδα

Οι τρεις κανόνες που ακολουθούν καθημερινά για να διατηρούν την επιδερμίδα τους λαμπερή και όσο το δυνατόν περισσότερο νεανική

Η αλήθεια είναι πως η τέλεια επιδερμίδα μετά τα 50 δεν είναι θέμα τύχης. Είναι αποτέλεσμα συνέπειας, γνώσης και στοχευμένης φροντίδας. Οι γυναίκες που διατηρούν ένα λαμπερό, σφριγηλό και υγιές δέρμα σε αυτή τη φάση της ζωής τους δεν κυνηγούν θαύματα, αλλά επενδύουν σταθερά σε τρεις βασικούς πυλώνες περιποίησης που κάνουν πραγματική διαφορά. Ιδού οι τρεις συνήθειες που υιοθετούν καθημερινά:

3 κανόνες που ακολουθούν οι γυναίκες άνω των 50 με την ωραιότερη επιδερμίδα

Εστιάζουν στην εντατική ενυδάτωση και την αποκατάσταση του δερματικού φραγμο

Μετά τα 50, η φυσική παραγωγή κολλαγόνου και λιπιδίων μειώνεται αισθητά, ενώ η επιδερμίδα γίνεται πιο λεπτή και πιο επιρρεπής στην αφυδάτωση. Το κλειδί δεν είναι απλώς μια «βαριά» κρέμα, αλλά ο σωστός συνδυασμός συστατικών: Υαλουρονικό οξύ πολλαπλών μορίων για βαθιά ενυδάτωση, ceramides για ενίσχυση του φραγμού και πεπτίδια για υποστήριξη της ελαστικότητας.

Οι γυναίκες με πραγματικά όμορφη ώριμη επιδερμίδα εφαρμόζουν τα προϊόντα τους σε ελαφρώς νωπό δέρμα, “κλειδώνοντας” την υγρασία, και δεν παραλείπουν ποτέ την περιοχή του λαιμού και του ντεκολτέ. Η συνέπεια, πρωί και βράδυ, είναι αυτό που δημιουργεί το αποτέλεσμα -όχι η υπερβολή.

Δεν κάνουν υπερβολές

Η απολέπιση και τα δραστικά συστατικά είναι απαραίτητα, αλλά με μέτρο. Το ώριμο δέρμα χρειάζεται ανανέωση για να διατηρεί φωτεινότητα και ομοιόμορφο τόνο, όμως οι επιθετικές πρακτικές μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς. Η ήπια χημική απολέπιση με AHA ή PHA μία με δύο φορές την εβδομάδα είναι must σε αυτήν την ηλικία καθώς βοηθά στην απομάκρυνση των θαμπών κυττάρων, ενώ η ρετινόλη -σε σωστή συγκέντρωση και με σταδιακή εισαγωγή- αποτελεί απαιραίτητη προσθήκη στη ρουτίνα περιποίησης, καθώς ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και βελτιώνει λεπτές γραμμές και υφή.

Οι γυναίκες με αψεγάδιαστη επιδερμίδα γνωρίζουν πως η υπομονή είναι σύμμαχος. Γι' αυτό ακριβώς εστιάζουν την προσοχή τους σε συστατικά που φέρνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου και δεν ψάχνουν για εύκολες λύσεις. Παράλληλα, δεν παραλείπουν ποτέ την αντηλιακή προστασία, ακόμη και τον χειμώνα, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι, είτε το βλέπουν τώρα, είτε όχι, η UV ακτινοβολία είναι ο βασικός παράγοντας πρόωρης γήρανσης και δυσχρωμιών.

Φροντίζουν την επιδερμίδα τους από μέσα προς τα έξω

Καμία κρέμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής. Οι πιο όμορφες γυναίκες άνω των 50 γνωρίζουν πολύ καλά ότι η επαρκής ενυδάτωση του οργανισμού, η διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά (όπως βιταμίνη C και Ε), καλά λιπαρά και πρωτεΐνη, καθώς και ο ποιοτικός ύπνος, επηρεάζουν άμεσα την όψη της επιδερμίδας. Το στρες, αντίθετα, αυξάνει τη φλεγμονή και επιταχύνει τη γήρανση. Οι γυναίκες που ακτινοβολούν μετά τα 50 επενδύουν στην ηρεμία, στην κίνηση και στη φροντίδα του εαυτού τους συνολικά. Ένα απλό μασάζ προσώπου κατά την εφαρμογή της κρέμας ή λίγα λεπτά λεμφικής αποσυμφόρησης μπορούν να βελτιώσουν την κυκλοφορία και να χαρίσουν άμεση λάμψη.