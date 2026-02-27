Για μια αισθητά πιο λεία και ομοιόμορφη επιδερμίδα

Η νιασιναμίδη έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυσυζητημένα συστατικά της σύγχρονης κοσμετολογίας -και όχι άδικα. Είτε έχεις λιπαρό δέρμα, είτε μικτό, ευαίσθητο ή με τάση για ατέλειες, ένας ορός με νιασιναμίδη μπορεί να γίνει ο πιο σταθερός σου σύμμαχος στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης. Τι ακριβώς προσφέρει αυτό το πολύτιμο συστατικό στην επιδερμίδα και γιατί αξίζει να το εντάξεις στην skincare routine σου;

Γιατί να εντάξεις έναν ορό με νιασιναμίδη στη ρουτίνα σου;

Η νιασιναμίδη είναι ένα πολυλειτουργικό συστατικό με εντυπωσιακά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα, βοηθά στη ρύθμιση της λιπαρότητας και στη μείωση της όψης των πόρων, ενισχύει τον επιδερμιδικό φραγμό βελτιώνοντας την ενυδάτωση και περιορίζει την απώλεια υγρασίας. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της ερυθρότητας και των δυσχρωμιών, χαρίζοντας πιο ομοιόμορφο τόνο δέρματος, ενώ έχει και αντιοξειδωτική δράση που προστατεύει από τις περιβαλλοντικές επιθέσεις. Το σημαντικότερο; Είναι ένα συστατικό που ταιριάζει σχεδόν σε όλους τους τύπους δέρματος και μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με άλλα ενεργά στοιχεία, όπως το υαλουρονικό οξύ ή η ρετινόλη, κάνοντας τον ορό με νιασιναμίδη μια εξαιρετικά ευέλικτη και safe επιλογή για κάθε ρουτίνα.

Νιασιναμίδη ορός: Τα καλύτερα 5 προϊόντα που θα δοκιμάσεις ποτέ

Liftactiv Specialist B3 Serum for Dark Spots & Wrinkles, Vichy

Εμπλουτισμένος με νιασιναμίδη, ο ορός Liftactiv Pigment Specialist B3 μειώνει τις κηλίδες κατά 86%, αφήνοντας την επιδερμίδα αισθητά πιο λεία και ομοιόμορφη χρωματικά.

Mela B3 Intensive Anti-Dark Spots Serum, La Roche-Posay

Ο ορός προσώπου La Roche-Posay Mela B3 όχι μόνο μειώνει τις σκούρες χρωστικές κηλίδες, αλλά και τις προλαμβάνει. Η ισορροπημένη σύνθεσή του περιέχει νιασιναμίδη και Melasyl™, μια πατενταρισμένη ουσία που καταπολεμά αποτελεσματικά την υπερμελάγχρωση συλλαμβάνοντας την περίσσεια μελανίνης πριν αυτή εμφανιστεί στην επιδερμίδα.

Bright Reveal Dark Spot Serum, L'Oréal Paris

Αυτός ο ορός καταπολεμά την υπερμελάγχρωση, τις σκούρες κηλίδες και τον ανομοιόμορφο τόνο, χάρη στο συνδυασμό νιασιναμίδης και αμίνο-σουλφονικού οξέος στη σύνθεσή του.

Niacinamide 10% + Zinc 1%, The Ordinary

Εμπλουτισμένος με 10% νιασιναμίδη και 1% ψευδάργυρο, αυτό το σέρουμ ελαττώνει την εμφάνιση των ατελειών και των διεσταλμένων πόρων, ενώ επιτρέπει και τη ρύθμιση της παραγωγής σμήγματος.

Niacinamide Serum, The Inkey List

Αυτός ο ορός περιέχει 10% νιασιναμίδη για έλεγχο της υπερβολικής λιπαρότητας και μείωση της ερυθρότητας, αλλά και 1% διάλυμα υαλουρονικού οξέος για ενυδάτωση και καταπράϋνση της επιδερμίδας.

