Κρέμα με χρώμα: Οι 5 καλύτερες οικονομικές επιλογές

Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, σίγουρα θα έχεις πιάσει τον εαυτό σου να στρέφεται σε προϊόντα μακιγιάζ με πιο ανάλαφρες και υδάτινες υφές. Οι πούδρες και τα foundations σιγά σιγά παραγκωνίζονται, δίνοντας τη θέση τους στο καθημερινό νεσεσέρ σε tinted moisturizers που δεν βαραίνουν την επιδερμίδα, αλλά προσφέρουν ελαφριά κάλυψη και ενυδάτωση, χαρίζοντας της ομοιόμορφο τόνο και φυσική λάμψη ή ματ αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να επενδύσεις μεγάλο μέρος του μηνιαίου σου shopping budget για να εντάξεις μια κρέμα με χρώμα στη ρουτίνα σου. Μερικές από τις πιο αξιόλογες φόρμουλες κοστίζουν από 10 μέχρι 25€ και βρίσκονται παρακάτω:

Κρέμα με χρώμα: Οι καλύτερες επιλογές κάτω από 25€

Miracle Skin Perfector, Garnier-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η απαλή, μη λιπαρή σύνθεση χαρίζει ομοιόμορφο χρώμα στην επιδερμίδα με υγιή λάμψη, απαλύνει τις ατέλειες και την ερυθρότητα, εξομαλύνει την εμφάνιση λεπτών γραμμών, παρέχει 24ωρη ενυδάτωση και αντηλιακή προστασία με δείκτη SPF15.

Clear Skin Balancing & Moisturizing Tinted Cream, Seventeen Cosmetics-Απόκτησέ την εδώ

Η Balancing & Moisturizing Tinted Cream είναι εμπλουτισμένη με Έλαιο Τεϊόδεντρου και βοηθάει βοηθάει στην πρόληψη των συμπτωμάτων της ακμής ενώ παράλληλα καλύπτει τις ατέλειες.

Sensitive Red Skin Tinted SPF30 Cream, Frezyderm-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα με χρώμα προσφέρει άμεση κάλυψη της έντονης ερυθρότητας και των υπόλοιπων συμπτωμάτων του ευαίσθητου δέρματος και παράλληλα ανακουφίζει και προλαμβάνει την έξαρσή τους. Παρέχει επίσης υψηλή προστασία από την UVA και UVB ακτινοβολία μόνο με φυσικά φίλτρα.

Aqua Beelicious Tinted Fluid SPF30, APIVITA-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα Aqua Beelicious Tinted Fluid SPF30 προσφέρει στην επιδερμίδα την απαραίτητη δόση ενυδάτωσης και την προστατεύει από τις ακτίνες του ήλιου, ενώ παράλληλα καλύπτει τις πιθανές ατέλειες και χαρίζει ομοιόμορφο τόνο στο πρόσωπο.

Tint n' Glow Illuminating Tinted Boosting Gel-Cream, clinéa-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η ελαφριά gel-κρέμα δίνει στο δέρμα μία περλέ λάμψη και διάφανη χρωματική κάλυψη, ενώ παράλληλα μειώνει τις ρυτίδες και τις πανάδες με 4% σύμπλοκο νιασιναμίδης και τζίντζερ.