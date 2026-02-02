5 μεικ απ που θολώνουν τις ρυτίδες και τους πόρους

Οι must-try επιλογές για κάθε γυναίκα άνω των 50

Στο μακιγιάζ για γυναίκες άνω των 50, το μέικ απ παίζει έναν καίριο ρόλο: Στόχος του δεν είναι να «κρύψει» την επιδερμίδα, αλλά να την αναδείξει, να λειάνει οπτικά τις ρυτίδες και να χαρίσει μια πιο φωτεινή και φρέσκια όψη. Τα καλύτερα foundations για αυτή την ηλικία είναι εκείνα που συνδυάζουν καλή κάλυψη με ελαφριά, ενυδατική υφή, καθώς και τεχνολογίες που αντανακλούν το φως με τέτοιο τρόπο ώστε να «θολώνουν» τις λεπτές γραμμές και να προσφέρουν ομοιόμορφο τόνο και νεανική λάμψη. Ακολουθούν πέντε από εκείνα που αξίζει πραγματικά να δοκιμάσεις:

5 μεικ απ που θολώνουν τις ρυτίδες

The Porefessional Foundation, Benefit Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με νιασιναμίδη, εκχύλισμα rose hip και γλυκερίνη, το POREfessional foundation προσφέρει μέτρια κάλυψη με φυσικό αποτέλεσμα 24ωρης διάρκειας που χτίζεται, ενώ παράλληλα απαλύνει την όψη των πόρων και την υφή του δέρματος, και το ενυδατώνει.

Impeccable Blurring Second-Skin Matte Foundation, Anastasia Beverly Hills-Απόκτησέ το εδώ

Με τεχνολογία Precision Blur, αυτό το βελούδινο ματ ενυδατικό foundation διαθέτει υαλουρονικό οξύ για λείο, άψογο φινίρισμα και αίσθηση δεύτερης επιδερμίδας.

Easy Blur Natural Airbrush Foundation, Huda Beauty-Απόκτησέ το εδώ

Το viral Easy Blur Natural Airbrush Foundation περιέχει 1,5% νιασιναμίδη για να λειαίνει την επιδερμίδα και πυρίτιο για να μειώνει τους πόρους. Προσφέρει μεσαία κάλυψη που «χτίζεται» για εύκολη, ανεπαίσθητη και χωρίς ίχνη εφαρμογή.

Architecture Soft Matte Blurring Foundation, Tom Ford-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η πολυτελής, ανάλαφρη σύνθεση εφαρμόζεται άψογα για απαλό ματ φινίρισμα και παρατεταμένη 24ωρη διάρκεια. Πούδρες μικροσφαιριδίων Soft-Focus διαχέουν το φως και βοηθούν στον έλεγχο της λιπαρότητας, ενώ υαλουρονικό οξύ και ισχυρά αντιοξειδωτικά θρέφουν και προστατεύουν την επιδερμίδα.

Real Flawless Weightless Perfecting Foundation, Laura Mercier-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το μέικ απ διαθέτει την τεχνολογία Perfecting Color που επιτυγχάνει τη τέλεια κάλυψη χωρίς να βαραίνει. Η Τεχνολογία Auto-Balancing ενυδατώνει άμεσα και μετατρέπει την επιδερμίδα σε πιο λεία, καθώς βοηθά στη μείωση της λάμψης.