Καλυπτικό μέικ απ: 5 οικονομικές επιλογές για αψεγάδιαστη βάση

Τα μικρά μυστικά των pros για μια τέλεια βάση στο μακιγιάζ

Στην καρδιά κάθε άψογου beauty look βρίσκεται ένα πραγματικά καλό καλυπτικό μέικ απ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα προϊόν μακιγιάζ, αλλά για το μυστικό όπλο που έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει την επιδερμίδα, να εξομαλύνει τον τόνο, να σβήνει ατέλειες και να χαρίζει εκείνη την αίσθηση αβίαστης τελειότητας που όλες αγαπάμε. Τα full coverage foundations νέας γενιάς δεν έχουν καμία σχέση με τις βαριές, «πνιγηρές» υφές του παρελθόντος. Αντίθετα, συνδυάζουν υψηλή κάλυψη με φίνα, σχεδόν αόρατη υφή, και συχνά εμπλουτίζονται με skincare συστατικά που φροντίζουν την επιδερμίδα όσο την τελειοποιούν, με πολλά μάλιστα να έχουν και αρκετά χαμηλή τιμή. Ιδού εκείνα που αξίζει να δοκιμάσεις:

Καλυπτικό μέικ απ: 5 top οικονομικές επιλογές

Infallible 24Η Freshwear Foundation, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Το Infallible 24Η Freshwear Foundation χαρίζει πλήρη κάλυψη, χωρίς συμβιβασμούς, με μεγάλη διάρκεια. Η νέα καινοτόμα σύνθεση, εξασφαλίζει ελαστικότητα και είναι τόσο ανθεκτική που αντέχει όλες τις προκλήσεις της ημέρας.

Impeccable Foundation SPF15, Mon Rêve-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το υγρό ματ μέικ απ μακράς διάρκειας με υψηλή κάλυψη και δείκτη προστασίας SPF15 περιέχει μικρό-πούδρες που βοηθούν στην εξισορρόπηση της λιπαρότητας και στην βελτίωση της εμφάνισης των πόρων και των ατελειών. Το φυτικό εναλλακτικό του υαλουρονικού οξέος και η βιταμίνη Ε στη σύνθεση αφήνουν την επιδερμίδα ενυδατωμένη και απαλή.

Neverending Foundation 16hrs, Erre Due-Απόκτησέ το εδώ

Χάρη στη λεπτή υφή του, το Neverending Foundation 16hrs απλώνεται εύκολα, προσφέρει μέτρια κάλυψη και φυσικό αποτέλεσμα, που όμως διαρκεί έως και 16 ώρες ακόμα και κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες.

Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation, NYX Professional Makeup-Απόκτησέ το εδώ

Το Can’t Stop Won’t Stop Full Coverage Foundation είναι απίστευτα λεπτόρρευστο, αδιάβροχο και φουλ καλυπτικό. Εφαρμόζεται υπέροχα και προσφέρει ματ κάλυψη και χρώμα που διαρκεί έως και 24 ώρες.

Best Skin Ever Foundation, Sephora Collection-Απόκτησέ το εδώ

Από το πρώτο λεπτό και με μία μόνο εφαρμογή, αυτό το μειπ απ προσφέρει την τέλεια κάλυψη για το δέρμα. Διορθώνει τις ατέλειες και την ερυθρότητα, αφήνοντας ένα φυσικό σατινέ φινίρισμα που κολακεύει μοναδικά την επιδερμίδα.