Για 3 ζώδια όλα γίνονται πιο εύκολα μετά τις 15 Μαρτίου - Ευκαιρίες, τύχη και οικονομικά οφέλη

Για τρία ζώδια, τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται αισθητά πιο εύκολα μετά τις 15 Μαρτίου. Ο Δίας, ο πλανήτης που συνδέεται με την ανάπτυξη, την αφθονία και τις ευκαιρίες, επιστρέφει επιτέλους σε ορθή πορεία.

Ο Δίας είχε γυρίσει σε ανάδρομη πορεία τον Νοέμβριο του 2025. Όταν ένας πλανήτης είναι ανάδρομος, η ενέργειά του εκφράζεται περισσότερο σε εσωτερικό επίπεδο. Είναι μια περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι επανεξετάζουν τα σχέδιά τους, επεξεργάζονται προβλήματα και αναθεωρούν τους στόχους τους. Τώρα που ο Δίας κινείται ξανά ορθά, είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουν να υλοποιούνται τα σχέδια που είχαν μπει σε παύση - αν και πρώτα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η ανάδρομη πορεία του Ερμή.

Όταν ο Δίας επιστρέφει σε ορθή πορεία, συχνά αυξάνονται η αισιοδοξία, οι ευκαιρίες για εξέλιξη, αλλά και οι πιθανότητες για οικονομικά οφέλη ή τύχη. Ωστόσο, ο Ερμής παραμένει ανάδρομος στους Ιχθύες για περίπου δύο ακόμη εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συνεχίσουν να εμφανίζονται φαινόμενα όπως σύγχυση, παρεξηγήσεις, τεχνικά προβλήματα ή ακυρώσεις συναντήσεων. Η περίοδος αυτή είναι κατάλληλη για αναθεώρηση, διόρθωση λαθών και επαναξιολόγηση καταστάσεων πριν ο Ερμής επανέλθει σε ορθή πορεία.

Δεν είναι επίσης ασυνήθιστο αυτές τις ημέρες να επιστρέφουν στη σκέψη μας πρόσωπα ή καταστάσεις από το παρελθόν, ακόμη και να προκύψει η επιθυμία να επανασυνδεθούμε με κάποιον. Όλα αυτά αποτελούν μέρος του κύκλου του ανάδρομου Ερμή.

Τοξότης

Η εβδομάδα ενδέχεται να ξεκινήσει με ορισμένες εντάσεις στην επικοινωνία. Είναι πιθανό να προκύψει μια σύγκρουση που σχετίζεται με εγωισμό, είτε με έναν συνάδελφο είτε με κάποιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σου. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη και τον Ερμή στην αρχή της εβδομάδας, σε συνδυασμό με τον ανάδρομο Ερμή, μπορεί να δημιουργήσει εκνευρισμό και δυσκολίες στην επικοινωνία. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός τόσο με τα λόγια σας όσο και με τον τρόπο που εκφράζεστε, ειδικά σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική σου ζωή.

Προς το τέλος της εβδομάδας, η σύνοδος Ερμή και Άρη μπορεί να φέρει επιπλέον ένταση ή σύγχυση, ιδιαίτερα επειδή ο Ερμής είναι ανάδρομος. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να διαχειριστείς την επικοινωνία με προσοχή και ψυχραιμία. Μην εγκλωβίζεσαι στις απόψεις ή στον εγωισμό σου. Η ένταση αυτή είναι προσωρινή και σύντομα θα περάσει. Μετά από αυτή την εβδομάδα, τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται αισθητά πιο εύκολα.

Αιγόκερως

Αυτή την εβδομάδα, μπορεί να αντιμετωπίσεις ορισμένες δυσκολίες που σχετίζονται με την επικοινωνία αλλά και με μια εσωτερική αντίσταση απέναντι στις αλλαγές. Τα θέματα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν κυρίως την ισορροπία ανάμεσα στο σπίτι και την εργασία.

Είναι σημαντικό να μην αποκλείεις τους άλλους από τις συζητήσεις. Η σαφήνεια και η ειλικρίνεια θα βοηθήσουν να ξεκαθαρίσουν οι καταστάσεις. Με υπομονή και μεθοδική προσέγγιση, βήμα-βήμα, θα μπορέσεις να βρείτε λύσεις. Μετά το τέλος αυτής της εβδομάδας, τα πράγματα θα αρχίσουν να κυλούν πιο ομαλά.

Ιχθύες

Η περίοδος του ανάδρομου Ερμή είναι ιδανική για εσωτερική ανασκόπηση και επαναξιολόγηση της πορείας σας. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να πιέσεις καταστάσεις ή να ξεκινήσετε κάτι εντελώς καινούριο. Παρότι είναι σημαντικό να επικεντρωθείς στον εαυτό σου, πολλά πράγματα αυτή την περίοδο παραμένουν ασαφή. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να αποφύγετε τη λήψη σημαντικών αποφάσεων ή τη δημιουργία νέων σχεδίων μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.Αν αυτή την εβδομάδα επικεντρωθείς σε όσα είναι πραγματικά απαραίτητα, αντί να προσπαθείς να κάνεις όλα όσα θα ήθελες ή ονειρεύεσαι, θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Τα υπόλοιπα θα να έρθουν αργότερα.