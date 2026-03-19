Η must προσθήκη στη ρουτίνα σου τώρα που ανοίγει ο καιρός

Σιγά σιγά, καθώς ο καιρός ανοίγει και τα κλειστά παπούτσια δίνουν τη θέση τους στα mules και τα πέδιλα, η φροντίδα των ποδιών επιστρέφει στο επίκεντρο της ρουτίνας ομορφιάς. Δικαίως. Ύστερα από τόσους μήνες «εγκλεισμού» τους μέσα σε μπότες και sneakers, είναι απόλυτα λογικό οι φτέρνες σου να είναι ξηρές και σκασμένες. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τις φροντίσεις πριν εκτεθούν ξανά; Μια κρέμα ποδιών με ουρία.

Γιατί να εντάξεις μια κρέμα ποδιών με ουρία στη ρουτίνα σου;

Η ουρία είναι ένα φυσικό συστατικό που βρίσκεται ήδη στο δέρμα μας και αποτελεί βασικό μέρος του μηχανισμού που βοηθά την επιδερμίδα να διατηρεί την υγρασία της. Στην κοσμετολογία χρησιμοποιείται ευρέως χάρη στη διπλή της δράση: λειτουργεί ως ισχυρός ενυδατικός παράγοντας που δεσμεύει το νερό στο δέρμα, αλλά και ως ήπιος κερατολυτικός παράγοντας που μαλακώνει και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα. Στην περιοχή των ποδιών τώρα, η ουρία βοηθά να μειωθεί η τραχύτητα, να αποκατασταθεί η ελαστικότητα και να επανέλθει η αίσθηση άνεσης, αφήνοντας τις φτέρνες πιο λείες και απαλές.

Από καθημερινές συνθέσεις χαμηλότερης συγκέντρωσης για συντήρηση της ενυδάτωσης μέχρι πιο εντατικές φόρμουλες για πολύ σκασμένες φτέρνες, οι παρακάτω κρέμες ποδιών με ουρία είναι το απόλυτο spring-to-summer essential:

Κρέμα ποδιών με ουρία: 3+1 top επιλογές

Foot Care Ureadin Podos Hydrating Gel Oil, ISDIN

Επλουτισμένη με ουρία, αλλαντοΐνη, πανθενόλη και βούτυρο καριτέ, αυτή η κρέμα μειώνει την τραχύτητα, τη σκλήρυνση και τη μέτρια πάχυνση της φτέρνας και του πέλματος των ποδιών.

Foot Cream Cracked Heel, Scholl

Η κρέμα Scholl Cracked Heel ξεκινά τη διαδικασία φυσικής ανανέωσης του δέρματος και ανακουφίζει τα τραχιά πόδια. Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, οι φτέρνες είναι και πάλι γεμάτες θρέψη και απόλυτα ενυδατωμένες.

Urea 10% Foot Cream, Eubos

H Urea 10% Foot Cream, με ισχυρή κερατολυτική δράση, λειαίνει τα ανώτερα στρώματα του δέρματος, ενισχύοντας την ανανέωσή του. Η αλλαντοΐνη και το γαλακτικό οξύ, καθώς και ένας ειδικός συνδυασμός λιπιδίων από πολύτιμα έλαια και γλυκερίνη, προσφέρουν βελούδινη υφή και ελαστικότητα στο δέρμα.

Extreme Dry Skin Repair Foot Cream 10% Urea, Sebamed

Ιδανική για σκασμένες πτέρνες, η Extreme Dry Skin Repair Foot Cream 10% Urea προσφέρει γρήγορη ανακούφιση από τον κνησμό και από τα συμπτώματα απολέπισης του πολύ ξηρού δέρματος.