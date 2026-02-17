Τα προϊόντα που θα πρέπει να έχεις οπωσδήποτε στην τσάντα σου τώρα το χειμώνα

Τώρα που το κρύο γίνεται πιο έντονο και τα χέρια μας είναι διαρκώς εκτεθειμένα σε χαμηλές θερμοκρασίες και τον κρύο αέραη ξηρότητα και τα σκασίματα μοιάζουν σχεδόν αναπόφευκτα. Η επιδερμίδα τραβάει, κοκκινίζει και χάνει τη φυσική της απαλότητα. Κάπου εκεί είναι που έρχεται μια κρέμα χεριών με ουρία να δώσει την απόλυτη λύση.

Γιατί να χρησιμοποιήσεις μια κρέμα χεριών με ουρία;

Η ουρία είναι ένα φυσικό συστατικό που υπάρχει και στο ανθρώπινο δέρμα και έχει ισχυρή ενυδατική και κερατολυτική δράση. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο συγκρατεί την υγρασία στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας, αλλά βοηθά και στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, κάνοντας το δέρμα πιο λείο και απαλό. Οι κρέμες χεριών με ουρία προσφέρουν βαθιά θρέψη, ενισχύουν τον επιδερμιδικό φραγμό και ανακουφίζουν άμεσα από την αίσθηση τραβήγματος, χαρίζοντας μια πιο υγιή και ελαστική όψη στα χέρια.

Ακολουθούν πέντε από εκείνες που αξίζει να δοκιμάσεις:

Κρέμα χεριών με ουρία: 5 κορυφαίες επιλογές

Urea 5 % Hand Cream, Helenvita-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με Ουρία 5% και Αλλαντοΐνη, αυτή η κρέμα χεριών ενυδατώνει και καταπραΰνει το σκασμένο δέρμα ενώ συμβάλλει στην αναγέννησή του.

Panthenol Extra Hand Cream, Medisei-Απόκτησέ την εδώ

Η ενυδατική κρέμα χεριών της Panthenol Extra είναι ιδανική για τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας των ταλαιπωρημένων και σκασμένων χεριών και βοηθά στην ανάπλασή τους χάρη στην περιεκτικότητά της σε 5% Πανθενόλη και 5% Ουρία.

Urea 5% Hand Cream, Eubos-Απόκτησέ την εδώ

Ο μοναδικός συνδυασμός ουρίας, βιταμίνης Ε, βιταμίνης Β3 (Νιασίνη), πανθενόλης και αλλαντοΐνης συμβάλλουν στην αναγέννηση του δέρματος και στην ουσιαστική αναδόμησή του, ενώ το βούτυρο καριτέ ενυδατώνει και καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα.

Relief Hand Cream 5% Urea, Sebamed-Απόκτησέ την εδώ

Έχοντας 5% συγκέντρωση σε ουρία, αυτή η κρέμα προσφέρει γρήγορη ανακούφιση από την κνησμό και από τα συμπτώματα απολέπισης του πολύ ξηρού δέρματος, ενώ προσφέρει εντατική ενυδάτωση για την αποκατάσταση της ενυδατικής ισορροπίας.

Hygienic Intense Repair Hand Cream, Pharmasept-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα χεριών Hygienic Intense Repair περιέχει ουρία 10% και σε συνδυασμό με το υαλουρονικό οξύ, το kelifluo και την αλλαντοΐνη, προσφέρει ενυδατική δράση και εντατική φροντίδα στα αφυδατωμένα χέρια. Τα οξέα των φρούτων (AHA) απομακρύνουν την τραχιά επιφάνεια της επιδερμίδας, χαρίζοντας μια πιο απαλή και βελούδινη υφή.