Αναπλαστική κρέμα χεριών: 5 επιλογές που θα σε «σώσουν» φέτος το χειμώνα

Ενυδατώνουν κι επανορθώνουν τα χέρια αφήνοντάς τα αισθητά πιο «άνετα» και απαλά

Τον χειμώνα, τα χέρια είναι από τα πρώτα σημεία του σώματος που «προδίδουν» την αφυδάτωση και την καταπόνηση. Το κρύο, ο αέρας, οι απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας και το συχνό πλύσιμο αποδυναμώνουν τον επιδερμικό φραγμό, αφήνοντας το δέρμα ξηρό, τραχύ και πολλές φορές ερεθισμένο. Εκεί ακριβώς έρχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο μια αναπλαστική κρέμα χεριών.

Σε αντίθεση με τις απλές ενυδατικές φόρμουλες, οι αναπλαστικές κρέμες είναι σχεδιασμένες για να επανορθώνουν το δέρμα σε βάθος. Θρέφουν, καταπραΰνουν και βοηθούν στην αποκατάσταση της ελαστικότητας, προστατεύοντας τα χέρια από το ξεφλούδισμα, τις κοκκινίλες και τα σημάδια πρόωρης γήρανσης. Ιδού εκείνες που αξίζει να έχεις πάντα στην τσάντα σου, στο γραφείο, στο κομοδίνο:

Αναπλαστική κρέμα χεριών: 5 top επιλογές

Cicaplast Mains, La Roche-Posay-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με γλυκερίνη και νιασιναμίδη, αυτή η κρέμα καταπραΰνει, μαλακώνει και προστατεύει τα χέρια από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, ενώ παράλληλα αποκαθιστά τον φυσικό προστατευτικό φραγμό του δέρματος.

Cicalfate Eπανορθωτική Κρέμα Χεριών, Avène-Απόκτησέ την εδώ

Η συγκεκριμένη κρέμα είναι κατάλληλη για τα πολύ ξηρά, σκασμένα και ερεθισμένα χέρια. Η πλούσια, θρεπτική υφή της απλώνεται και απορροφάται εύκολα, καταπραΰνοντας το ευαίσθητο δέρμα.

Dermofilia Hand Cream, Frezyderm-Απόκτησέ την εδώ

Η Dermofilia Hand Cream εδείκνυται για την προστασία των χεριών από τα απορρυπαντικά, τις σκόνες, το κρύο και τα συχνά πλυσίματα καθώς επίσης για την περιποίηση και βελτίωση των προβληματικών χεριών, που υποφέρουν από ξηροδερμία, τραχύτητα και ατοπικά συμπτώματα.

Panthenol Extra Intensive Hand Cream & Mask, Medisei-Απόκτησέ την εδώ

Ειδικά σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση ως ενυδατική κρέμα χεριών ή για εφαρμογή ως μάσκα εντατικής φροντίδας, η Panthenol Extra Intensive Hand Cream & Mask αντιμετωπίζει άμεσα την ξηρότητα και τους ερεθισμούς, μαλακώνει τα πετσάκια, θρέφει και περιποιείται τα νύχια.

Repairing Hand Cream, CeraVe-Απόκτησέ την εδώ

Η επανορθωτική κρέμα χεριών CeraVe Repairing Hand Cream ενυδατώνει εντατικά για έως και 24 ώρες, ενισχύει την αναγέννηση του φραγμού του δέρματος και συγχρόνως καταπραΰνει από τον ερεθισμό.