Τα έλαια με φυτική ρετινόλη που μειώνουν τις ρυτίδες και συσφίγγουν την επιδερμίδα

Στα πλαίσια της gentle skincare φιλοσοφίας που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, τα bakuchiol oils έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα beauty trends. Συνδυάζοντας την αίσθηση θρέψης ενός ενυδατικού ελαίου με δραστική αντιγηραντική δράση, αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να μειώσουν τα σημάδια γήρανσης χωρίς ερεθισμούς.

Γιατί να εντάξεις ένα bakuchiol oil στη ρουτίνα σου

Το bakuchiol είναι ένα φυτικό δραστικό συστατικό που προέρχεται από τους σπόρους και τα φύλλα του φυτού Psoralea corylifolia και θεωρείται η πιο ήπια εναλλακτική της ρετινόλης. Δρα ενεργοποιώντας μηχανισμούς ανανέωσης της επιδερμίδας, συμβάλλοντας στη μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ελαστικότητα και τον τόνο του δέρματος. Σε αντίθεση με τη ρετινόλη, δεν προκαλεί συνήθως ξηρότητα ή ευαισθησία, γεγονός που το καθιστά ιδανικό ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες, αλλά και για εγκυμονούσες ή θηλάζουσες. Επιπλέον, διαθέτει αντιοξειδωτικές και καταπραϋντικές ιδιότητες, βοηθώντας στη διατήρηση της λάμψης και της ισορροπίας της επιδερμίδας, ενώ συνεργάζεται εξαιρετικά με ενυδατικά έλαια για πιο θρεπτικό και φωτεινό αποτέλεσμα.

Τα λάδια με μπακουκιόλη που πρέπει να δοκιμάσεις

The Glow Hero, Yepoda

Χάρη στη βακουχιόλη, αυτό το λάδι/ορός όχι μόνο καταπολεμά τα πρώτα σημάδια γήρανσης ευνοώντας την παραγωγή κολλαγόνου, αλλά χαρίζει στο δέρμα σας πραγματική λάμψη. Οι καταπραϋντικές και θρεπτικές του ιδιότητες θα επαναπροσδιορίσουν τον τόνο της επιδερμίδας σας.

Miracle Facial Oil, Omorovicza

Το Miracle Facial Oil βοηθά στην εξομάλυνση των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών κάνει τον τόνο χρώματος του δέρματος ομοιόμορφο ενυδατώνει και θρέφει αποτελεσματικά φωτίζει

