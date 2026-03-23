Ενυδατώνουν την επιδερμίδα, μειώνουν τις ρυτίδες και προστατεύουν από τη φωτογήρανση

Στην εποχή του skin minimalism, όπου η ρουτίνα γίνεται πιο έξυπνη και όχι πιο μεγάλη, η κρέμα προσώπου μετατρέπεται σε multi-tasking hero: προστατεύει από UVA και UVB, θωρακίζει τον επιδερμικό φραγμό και ταυτόχρονα δρα σαν καθημερινή θεραπεία. Μετά τα 50, επίλεξε μια ενυδατική κρέμα προσώπου με αντιηλιακή προστασία και ανάλαφρη φόρμουλα, που να γίνεται ένα με την επιδερμίδα, ενυδατώνοντάς την αλλά λειτουργώντας και ως primer πριν το μακιγιάζ. Από τη σύνθεσή της δεν θα πρέπει να λείπουν φυσικά και actives, όπως το υαλουρονικό οξύ, που «γεμίζουν» τις γραμμές και συσφίγγουν την επιδερμίδα.

Μην ξεχνάς ότι οι δερματολόγοι επιμένουν ότι καθημερινή χρήση SPF είναι το σημαντικότερο anti-aging βήμα, αφού η υπεριώδης ακτινοβολία ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό φωτογήρανσης και δυσχρωμιών. Αν και η ενυδατική κρέμα προσώπου με αντιηλιακή προστασία αποτελεί life savior για τα busy πρωινά, για πλήρη προστασία από τον ήλιο, θα σου προτείναμε να ολοκληρώσεις τη ρουτίνα σου με ένα αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας.

Ενυδατίκη κρέμα προσώπου με αντιηλιακή προστασία: 7 επιλογές για μετά τα 50

Revitalift Classic SPF30, L’Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα Revitalift με το προηγμένο Pro-Retinol, το οποίο δρα μέσα στις ρυτίδες, και το συσφικτικό σύμπλεγμα Fibrelastyl, που ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας, αποκαθιστά τη νεανική εμφάνιση της επιδερμίδας, αφήνοντάς την ενυδατωμένη, σφριγηλή και αναζωογονημένη.

Cellular Expert Lift Advance Anti-Age Day Care SPF30, Nivea-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα ημέρας Nivea Cellular Expert Lift περιέχει μια ισχυρή σύνθεση που ενεργοποιεί τα κύτταρα του δέρματος να παράγουν το δικό τους υαλουρονικό οξύ, κολλαγόνο και ελαστίνη. Μέρα με τη μέρα, η επιδερμίδα ανακτά την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά της. Οι ρυτίδες είναι λιγότερο ορατές και η γήρανση της επιδερμίδας επιβραδύνεται.

Benefiance Wrinkle Smoothing Day Cream SPF25, Shiseido-Απόκτησέ την εδώ

Η αντιρυτιδική κρέμα ημέρας Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Day Cream δεν φροντίζει μόνο για την αντιμετώπιση των ρυτίδων. Χάρη στη μοναδική ReNeura Technology+™ αφυπνίζει την ικανότητα του δέρματος να απορροφά όλα τα ευεργετικά συστατικά που καταπολεμούν τα σημάδια γήρανσης του δέρματος.

Golden Lift SPF15, Lancaster-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα Lancaster Golden Lift Cream γεμίζει και επαναπροσδιορίζει το περίγραμμα του προσώπου, ενώ παρέχει και προστασία από τις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες UV.

White Pine Meno-Reverse™ SPF20, KORRES-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα αναζωογόνησης και σύσφιξης SPF20 Korres White Pine Meno-Reverse™ προσφέρει στοχευμένη φροντίδα για την επιδερμίδα μετά την εμμηνόπαυση. Αυτή η κρέμα με ροζ χρώμα προστατεύει από τις ακτίνες του ήλιου, χαρίζοντας παράλληλα σφριγηλότητα και υγιή όψη στην επιδερμίδα χάρη σε συστατικά όπως το εκχύλισμα λευκού πεύκου και το σύμπλεγμα Ocean Light Complex.

Neovadiol Magistral SPF50, Vichy-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα ημέρας για σύσφιξη και μείωση των σκούρων κηλίδων SPF 50 Vichy Neovadiol αντιμετωπίζει την υπερμελάγχρωση, τις ρυτίδες και την απώλεια σφριγηλότητας της επιδερμίδας και ταυτόχρονα παρέχει προστασία από τις βλαβερές συνέπειες της ακτινοβολίας UV. Το αποτέλεσμα είναι μια λαμπερή, σφριγηλή και ενοποιημένη επιδερμίδα που σας χαρίζει αυτοπεποίθηση.

Age Lift Protective Smoothing Day Cream SPF30, Uriage-Απόκτησέ την εδώ

Η αντιρυτιδική κρέμα ημέρας κατά των σκούρων κηλίδων Uriage Age Lift Protective Smoothing Day Cream SPF30 περιέχει ρετινόλη και υαλουρονικό οξύ κι έτσι συσφίγγει και λειαίνει την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα διαμορφώνει το περίγραμμα του προσώπου.