Υπάρχουν κάποιες γραμμές που δεν εμφανίζονται απλώς με τον χρόνο, αλλά με τις επαναλαμβανόμενες κφράσεις του προσώπου. Οι ρυτίδες ανάμεσα στα φρύδια είναι από τις πρώτες που αποκτούν ένταση μετά τα 50, καθώς το δέρμα χάνει σταδιακά κολλαγόνο, ελαστικότητα και φυσική στήριξη. Το αποτέλεσμα είναι το πρόσωπο να δείχνει πιο αυστηρό και κουρασμένο, ακόμα κι όταν δεν είναι. Τα καλά νέα είναι ότι μπορείς να τις μειώσεις ακόμα κι αν έχουν αρχίσει να δείχνουν πιο βαθιές και έντονες.

Πώς να μειώσεις τις ρυτίδες ανάμεσα στα φρύδια μετά τα 50

Μην ξεχνάς την ενυδάτωση

Μετά τα 50, η επιδερμίδα παράγει λιγότερα φυσικά λιπίδια, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο λεπτή και επιρρεπής στις γραμμές. Μια πλούσια ενυδατική κρέμα με υαλουρονικό οξύ, κεραμίδια ή πεπτίδια μπορεί να βοηθήσει να «γεμίσει» οπτικά η περιοχή και να δείχνουν οι γραμμές πιο απαλές.

Επίλεξε τα σωστά δραστικά συστατικά

Η ρετινόλη θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστατικά για τις βαθύτερες γραμμές έκφρασης. Ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και επιταχύνει την ανανέωση των κυττάρων, βοηθώντας την επιδερμίδα να γίνει πιο λεία με τον χρόνο. Εξίσου ευεργετικά συστατικά για την επιδερμίδα μετά τα 50 είναι τα πεπτίδια και τα αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας, μειώνοντας έτσι τις ρυτίδες ανάμεσα στα φρύδια.

Κάνε στοχευμένο μασάζ προσώπου

Οι ρυτίδες ανάμεσα στα φρύδια συνδέονται άμεσα με την ένταση των μυών της περιοχής. Η λύση; Το απαλό καθημερινό μασάζ με ανοδικές κινήσεις, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση της έντασης που δημιουργείται ασυναίσθητα μέσα στη μέρα. Ακόμη και λίγα λεπτά μασάζ το βράδυ μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την κυκλοφορία και να κάνουν το πρόσωπο να δείχνει πιο ξεκούραστο.

Editor's Tip: Πάντα να εφαρμόζεις ένα ενυδατικό έλαιο ή μια πλούσια κρέμα πριν ξεκινήσεις το μασάζ προσώπου.

Μην αμελείες την αντηλιακή προστασία

Η ηλιακή ακτινοβολία επιταχύνει τη διάσπαση του κολλαγόνου, κάνοντας τις γραμμές πιο έντονες. Η καθημερινή χρήση αντηλιακού, ακόμη και τον χειμώνα, είναι, όπως καταλαβαίνεις, ίσως το σημαντικότερο βήμα για να μην βαθύνουν οι ρυτίδες. Επίλεξε ένα αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας και εφάρμοζέ το κάθε μέρα μετά τον ορό και την κρέμα σου, ως το τελευταίο βήμα της πρωινής skincare ρουτίνας σου.

Δοκίμασε μια εξειδικευμένη θεραπεία

Οι ρυτίδες στο μεσόφρυο μπορούν να μειωθούν αποτελεσματικά με σύγχρονες αισθητικές θεραπείες που στοχεύουν είτε στη χαλάρωση των μυών είτε στη βελτίωση της ποιότητας της επιδερμίδας. Η πιο γνωστή επιλογή είναι οι ενέσιμες θεραπείες βοτουλινικής τοξίνης (botox), οι οποίες χαλαρώνουν προσωρινά τους μύες που προκαλούν το συνοφρύωμα, με αποτέλεσμα οι γραμμές να λειαίνονται και να προλαμβάνεται η περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Παράλληλα, θεραπείες όπως τα skin boosters και το fillers με υαλουρονικό οξύ βοηθούν στην ενυδάτωση και το «γέμισμα» της περιοχής όταν οι ρυτίδες είναι πιο στατικές. Για βελτίωση της υφής του δέρματος και ενίσχυση του κολλαγόνου εφαρμόζονται επίσης laser, ραδιοσυχνότητες (RF) και microneedling, που ενεργοποιούν τη φυσική αναγέννηση της επιδερμίδας.

Editor's Tip: Η επιλογή εξαρτάται από το βάθος των ρυτίδων, την ηλικία και τις ανάγκες του δέρματος, γι’ αυτό και θα σου προτείναμε να συμβουλευτείς το δερματολόγο σου πριν καταλήξεις στο ποια θεραπεία θα κάνεις.