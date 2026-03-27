Κοστίζουν λιγότερο από 30€

Η νιασιναμίδη έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή skincare συστατικά των τελευταίων χρόνων -και όχι άδικα. Πρόκειται για μια μορφή βιταμίνης Β3 που συνδυάζει πολλαπλά οφέλη για την επιδερμίδα, ενώ ταιριάζει σχεδόν σε όλους τους τύπους δέρματος, ακόμη και στους ευαίσθητους. Για να την εντάξεις στη ρουτίνα σου δεν χρειάζεται να επενδύσεις απαραίτητα σε ακριβά προϊόντα. Αν ψάχνεις για μια οικονομική κρέμα προσώπου με νιασιναμίδη, έχεις πολλές επιλογές και βρίσκονται όλες παρακάτω:

Γιατί να εντάξεις μια κρέμα προσώπου με νιασιναμίδη στη ρουτίνα σου;

Η νιασιναμίδη είναι ένα πολυλειτουργικό δραστικό συστατικό που δρα σε πολλά επίπεδα της επιδερμίδας ταυτόχρονα. Βοηθά στη ρύθμιση της παραγωγής σμήγματος, γεγονός που την κάνει ιδανική για λιπαρά και μικτά δέρματα, ενώ παράλληλα ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, μειώνοντας την απώλεια υγρασίας. Έχει επίσης καταπραϋντική δράση, συμβάλλοντας στη μείωση της ερυθρότητας και των ερεθισμών, ενώ με συστηματική χρήση μπορεί να βελτιώσει την όψη των πόρων, των δυσχρωμιών και της θαμπής επιδερμίδας.

Κρέμα προσώπου με νιασιναμίδη: 5 κορυφαίες επιλογές κάτω από 30€

Reset n' Glow Age Defense & Illuminating Sorbet Face Cream, clinéa-Απόκτησέ την εδώ

Χάρη στο 4% σύμπλοκο Νιασιναμίδης και τα Superberries που περιέχει, αυτή η ανάλαφρη κρέμα μειώνει τις ρυτίδες και τις πανάδες, βελτιώνει την ελαστικότητα και επαναφέρει τη λάμψη στο δέρμα.

Bright Reveal Dark Spot Hydrating Cream, L'Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με 5,6% Σύμπλεγμα Ενυδάτωσης, 2% νιασιναμίδη και SPF 50, αυτή η κρέμα ενυδατώνει και λειαίνει την επιδερμίδα, απαλύνοντας τις καφέ κηλίδες.

Moisturizing Gel Cream, Byoma-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα-τζελ με κηραμίδια, νιασιναμίδη και πράσινο τσάι εξισορροπεί τις επιδερμίδες με τάση ακμής, μειώνει τα σημάδια, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη λειτουργία του φυσικού φραγμού για πιο καταπραϋμένη και διαυγή επιδερμίδα.

Cherry Blossom Glow Jelly Cream, Innisfree-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με εκχυλίσματα φύλλων ανθισμένων κερασιών του Jeju, νιασιναμίδη και βεταΐνη φυσικής προέλευσης, αυτή η φόρμουλα βοηθά στην ενίσχυση του φραγμού υγρασίας του δέρματος, για πιο υγιή όψη.

Skin Renewing Peptide Night Cream, Cerave-Απόκτησέ την εδώ

Χάρη στον συνδυασμό βιομιμητικών πεπτιδίων, υαλουρονικού οξέος, νιασιναμίδης και 3 βασικών κηραμιδίων, αυτή η κρέμα κλειδώνει την ενυδάτωση βαθιά μέσα στην επιδερμίδα, ενώ παράλληλα ενισχύει τον φυσικό προστατευτικό φραγμό της.