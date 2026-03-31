Οι budget friendly επιλογές για μια καλύτερα ενυδατωμένη και «γεμάτη» επιδερμίδα

Το skincare δεν είναι απαραίτητο να είναι ακριβό για να είναι αποτελεσματικό. Ακόμα και με λιγότερο από 20€ μπορείς να εντάξεις στη ρουτίνα σου μια κρέμα προσώπου με υαλουρονικό οξύ, έτσι ώστε να προσφέρεις εντατική ενυδάτωση και αντιγηραντική φροντίδα στην επιδερμίδα σου. Χάρη στη δημοτικότητα του συγκεκριμένου συστατικού, τα φαρμακεία, αλλα και τα beauty counters έχουν γεμίσει με πολλές προσιτές επιλογές, οι οποίες συναγωνίζονται επάξια τις high-end κρέμες.

Γιατί να εντάξεις μια κρέμα προσώπου με υαλουρονικό στη ρουτίνα σου

Το υαλουρονικό οξύ είναι μια ουσία που υπάρχει φυσικά στον ανθρώπινο οργανισμό και κυρίως στο δέρμα, όπου συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας και της ελαστικότητάς του. Λειτουργεί σαν «σφουγγάρι», καθώς έχει την ικανότητα να δεσμεύει μεγάλες ποσότητες νερού, βοηθώντας την επιδερμίδα να παραμένει ενυδατωμένη, λεία και σφριγηλή. Με την πάροδο του χρόνου ωστόσο, τα επίπεδά του μειώνονται, γεγονός που οδηγεί σε ξηρότητα και εμφάνιση λεπτών γραμμών, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως σε καλλυντικά προϊόντα για την ενίσχυση της ενυδάτωσης και για την επίτευξη μιας πιο γεμάτης όψης.

Κρέμα προσώπου με υαλουρονικό: Οι 5 καλύτερες οικονομικές επιλογές

Revitalift Filler Pressed Cream, L'Oréal Paris

Η ανάλαφρη κρέμα L’Oréal Paris Revitalift Filler Pressed Cream γεμίζει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες τόσο στην επιφάνεια όσο και από το εσωτερικό. Χάρη στο μικρο-επιδερμικό υαλουρονικό οξύ, που είναι έως 50 φορές μικρότερο σε μέγεθος από το μάκρο υαλουρονικό οξύ, διεισδύει πιο βαθιά στο δέρμα.

Lift & Firm Plumping Day Cream, Sephora Collection

Αυτή η κρέμα ημέρας εμπλουτισμένη με πεπτίδια και υαλουρονικό οξύ, ενυδατώνει το δέρμα, μειώνει ορατά την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων και γεμίζει το δέρμα.

Hyaluronic Aloe Jelly, Garnier

Αυτή η ενυδατική κρέμα με βιολογική αλόη, ενυδατώνει εντατικά και δροσίζει την επιδερμίδα. Tο υαλουρονικό οξύ φυσικής προέλευσης, ένα μόριο που μπορεί να σηκώσει 1000 φορές το βάρος του σε νερό, «κλειδώνει» την υγρασία και τονώνει την επιδερμίδα.

Facial Moisturizing Lotion, CeraVe

Εμπλουτισμένη με κηραμίδια, υαλουρονικό οξύ και νιασιναμίδη, αυτή η κρέμα διατηρεί την υγρασία στο δέρμα και αποκαθιστά τον προστατευτικό φραγμό του χωρίς να προκαλεί ερεθισμό, χωρίς να φράζει τους πόρους και χωρίς να αφήνει αίσθηση λιπαρότητας.

Natural Moisturizing Factors + HA, The Ordinary

Η κρέμα προσώπου The Ordinary Natural Moisturizing Factors + HA αναπληρώνει την απαραίτητη ενυδάτωση και την κλειδώνει στην επιδερμίδα αμέσως μετά την εφαρμογή. Η αποτελεσματική της σύνθεση έχει μια μεγάλη ποικιλία δραστικών συστατικών όπως γαλακτικό οξύ, υαλουρονικό οξύ, αργινίνη και γλυκερίνη.