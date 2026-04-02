Μήπως ήρθε η ώρα να προετοιμαστείς για την πρώτη βόλτα με πέδιλα ή σανδάλια;

Δεν θέλουμε να σε αγχώσουμε άλλα ο καιρός που θα φοράμε πέδιλα, σανδάλια και mules, είναι πολύ πιο κοντά απ' όσο νομίζεις. Έχει έρθει λοιπόν ώρα να περιποιηθείς τα άκρα σου, εντάσσοντας στη ρουτίνα σου μια κρέμα ποδιών που θα λειάνει τις σκασμένες φτέρνες και θα ενυδατώσει σε βάθος την επιδερμίδα σου.

Οι κρέμες ποδιών είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες της επιδερμίδας στα πέλματα, η οποία είναι πιο παχιά και επιρρεπής στην ξηρότητα σε σχέση με άλλα σημεία του σώματος. Η πλούσια σύνθεσή τους προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και συμβάλλει στην πρόληψη σκασιμάτων και κάλων, χαρίζοντας πιο λεία και υγιή όψη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές σύγχρονες φόρμουλες περιέχουν επίσης δραστικά συστατικά όπως ουρία, γλυκερίνη και βούτυρο καριτέ, τα οποία συγκρατούν την υγρασία και βοηθούν στην αποκατάσταση της επιδερμίδας, κάνοντας τα πόδια πιο μαλακά και άνετα στην καθημερινότητα.

Παρακάτω θα βρεις 5 all time favourite επιλογές που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις:

Κρέμα ποδιών: Οι 5 καλύτερες επιλογές

Foot Care Ureadin Podos Hydrating Gel Oil, ISDIN-Απόκτησέ την εδώ

Επλουτισμένη με ουρία, αλλαντοΐνη, πανθενόλη και βούτυρο καριτέ, αυτή η κρέμα μειώνει την τραχύτητα, τη σκλήρυνση και τη μέτρια πάχυνση της φτέρνας και του πέλματος των ποδιών.

Urea 10% Foot Cream, Eubos-Απόκτησέ την εδώ

H Urea 10% Foot Cream, με ισχυρή κερατολυτική δράση, λειαίνει τα ανώτερα στρώματα του δέρματος, ενισχύοντας την ανανέωσή του. Η αλλαντοΐνη και το γαλακτικό οξύ, καθώς και ένας ειδικός συνδυασμός λιπιδίων από πολύτιμα έλαια και γλυκερίνη, προσφέρουν βελούδινη υφή και ελαστικότητα στο δέρμα.

SA Renewing Foot Cream, CeraVe-Απόκτησέ την εδώ

Η αναπλαστική κρέμα ποδιών CeraVe SA με σαλικυλικό οξύ αναπλάθει εντατικά την ξηρή επιδερμίδα των ποδιών και μαλακώνει το σκασμένο δέρμα. Η τεχνολογία MVE® εξασφαλίζει ελεγχόμενη απελευθέρωση των ενυδατικών συστατικών προσφέροντας 24ωρη ενυδάτωση. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρεί την επιδερμίδα των ποδιών απόλυτα απαλή και θρεμμένη σε βάθος.

Vinotherapist™ Foot Beauty Cream, Caudalie-Απόκτησέ την εδώ

Η Foot Beauty Cream Vinotherapist® θρέφει και επανορθώνει τα ξηρά πόδια, λειαίνοντας ακόμα και τις πιο σκασμένες φτέρνες. Μειώνει την αίσθηση τραβήγματος και την τραχύτητα, αφήνοντας την επιδερμίδα πιο απαλή και πιο ελαστική.

Shea Foot Cream, L' Occitane-Απόκτησέ την εδώ

Πλούσια σε θρεπτικό βούτυρο καριτέ (15%), αυτή η κρέμα ποδιών με φυσικά καταπραϋντικά συστατικά (άρνικα και αιθέριο έλαιο λεβάντας) ενυδατώνει και βοηθά στην ανακούφιση της αίσθησης κούρασης των άκρων.