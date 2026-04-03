Οι συνθέσεις που βελτιώνουν την υφή, την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα του δέρματος

Στον κόσμο της σύγχρονης περιποίησης επιδερμίδας, λίγα συστατικά έχουν γνωρίσει τόσο μεγάλη άνοδο όσο τα πεπτίδια. Δύσκολα θα βρεις πλέον μία skincare ρουτίνα δερματολόγου, influencer ή celebrity online που να μην περιέχει έστω μια κρέμα προσώπου με πεπτίδια. Ο λόγος είναι απλός: τα πεπτίδια ταιριάζουν σε κάθε τύπου επιδερμίδας, ενώ υπόσχονται στοχευμένη φροντίδα που δεν βασίζεται σε έντονες ή επιθετικές φόρμουλες, αλλά στην ενίσχυση των φυσικών μηχανισμών της επιδερμίδας. Σε μια εποχή όπου το skincare στρέφεται προς πιο «έξυπνες» και υποστηρικτικές συνθέσεις, τα πεπτίδια αποτελούν βασικό πυλώνα της anti-aging φιλοσοφίας νέας γενιάς.

Γιατί να εντάξεις μια κρέμα προσώπου με πεπτίδια στη ρουτίνα σου;

Τα πεπτίδια είναι μικρές αλυσίδες αμινοξέων, δηλαδή τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών που βρίσκονται φυσικά στο δέρμα, όπως το κολλαγόνο και η ελαστίνη. Στο skincare λειτουργούν σαν «μηνύματα» προς την επιδερμίδα, βοηθώντας την να ενεργοποιήσει διαδικασίες ανανέωσης και επανόρθωσης. Με απλά λόγια, συμβάλλουν στη βελτίωση της σφριγηλότητας, στη μείωση της εμφάνισης λεπτών γραμμών και στην ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού, κάνοντας το δέρμα να δείχνει πιο λείο, πιο δυνατό και πιο φωτεινό με την πάροδο του χρόνου.

Κρέμα προσώπου με πεπτίδια: 5 all time favourite επιλογές

Peptide Firming Moisturizer, The Inkey List

Η Peptide Firming Moisturizer περιέχει ένα διπλό πεπτίδιο που βοηθάει στην ενίσχυση του φυσικού κολλαγόνου και την ενυδάτωση της επιδερμίδας.

Golden Lift Sculpting Cream, Lancaster

Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός ρετινόλης & ρετινάλης και συμπλέγματος δι-πεπτιδίων έχει σχεδιαστεί για να υπερβαίνει την αναγέννηση του κολλαγόνου, βοηθώντας στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ελαστικών ινών και αντιστρέφοντας τα τρία σημάδια φωτογήρανσης.

Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream, Lancôme

Χάρη στο συνδυασμό Υαλουρονικού Οξέως με πάνω από 300 είδη Πεπτιδίων, και Νιασιναμίδη στη σύνθεσή της, η κρέμα αυτή βοηθά την επιδερμίδα να γίνει πιο σφριγηλή, μειώνοντας αισθητά τη χαλάρωση.

Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer, Ole Henriksen

Με πεπτίδια, αμινοξέα, κεραμίδια, κολλαγόνο και υαλουρονικά οξέα, αυτή η ενυδατική κρέμα διπλασιάζει αμέσως την ενυδάτωση, ενισχύει την ελαστικότητα και βελτιώνει την όψη των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, ενώ επίσης ενισχύει τον φραγμό υγρασίας του δέρματος.

Blue Peptides Uplift Cream, Biotherm

Αυτή η σύνθεση συνδυάζει το Life Plankton™ με πεπτίδια κολλαγόνου που ενισχύουν το φυσικό κολλαγόνο με +416% αποτελεσματικότητα. Τα αυξημένα επίπεδα κολλαγόνου δίνουν στην επιδερμίδα τη δομική υποστήριξη που χρειάζεται για να διατηρήσει τη σφριγηλή και ανορθωμένη της όψη.

