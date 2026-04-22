Vanilla Planifolia: Το συστατικό πίσω από το νέο διαμάντι του skincare

Μια από τις πιο αγαπημένες μας σειρές περιποίησης ανανεώνεται και προσφέρει απόλυτη ανακούφιση στην επιδερμίδα μας.

Καθώς το δέρμα μας ωριμάζει, οι απαιτήσεις της φροντίδας αυξάνονται και περιπλέκονται. Αυτό δεν αφορά μόνο την ανάγκη για την οποία έρχεται ένα προϊόν να μας δώσει λύση, αλλά και τη σύνθεση πίσω από αυτή, την τεχνογνωσία που φέρει, την αίσθηση που αφήνει στην εφαρμογή, την πολυτέλεια που μεταμορφώνει κάθε skincare βήμα σε μια ιεροτελεστία φροντίδας. Αυτό ακριβώς προσφέρει και η Chanel μέσα από τη σειρά Chanel Sublimage, η οποία φέτος ανανεώνεται προσθέτοντας ένα προϊόν που σέβεται και περιποιείται το δέρμα μας όταν εκείνο το έχει περισσότερο ανάγκη, αλλά πάντα με τη δύναμη του πιο πολύτιμου συστατικού της, τη Vanilla Planifolia.

First things First

Ας ξεκινήσουμε από την καρδιά της Chanel Sublimage, τη Vanilla Planifolia. Αναγνωρισμένη από τη Chanel το 1995 και επιλεγμένη ανάμεσα σε περισσότερες από 117 ποικιλίες βανίλιας, η Vanilla Planifolia είναι εξαιρετικά πλούσια σε πολυκετόνες. Ένα λουλούδι που αγαπά τόσο τη σκιά όσο και το φως, αναπτύσσεται στο σκοτάδι και ανθίζει στο φως της αυγής. Για να αποκτήσει το χαρακτηριστικό δραστικό συστατικό της σειράς Sublimage, η Chanel Research ανέπτυξε την πολυκλασματοποίηση της Vanilla Planifolia, μια μοναδική κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διαδικασία που καθιστά δυνατή τη συμπύκνωση των δραστικών μορίων από το φυτό σε 3 διαδοχικά βήματα: εκχύλιση, καθαρισμός και μοριακή απόσταξη. Η πολυκλασματοποιημένη Vanilla Planifolia, το προϊόν αυτής της μακράς και σχολαστικής διαδικασίας, είναι ένα ενεργό συστατικό που έχει 40 φορές υψηλότερη συγκέντρωση ενεργών μορίων από την ακατέργαστη φυτική ύλη. Μέσα στο δέρμα, αυξάνει την κυτταρική αναγέννηση τριπλάσια, προσφέροντας τα μέγιστα οφέλη αναζωογόνησης και ανανέωσης της επιδερμίδας. Αν αυτό δεν είναι ένας μοναδικός συνδυασμός θησαυρού της φύσης και επιστήμης, τότε τι είναι;





Επιτομή της περιποίησης

Η Chanel Sublimage είναι πράγματι η επιτομή της περιποίησης επιδερμίδας, αφού έχει στην καρδιά της αυτό το μοναδικό συστατικό με όλη τη δύναμη των εργαστηρίων Chanel. Αποτελεί την τελειότερη προσπάθεια να συνδυαστεί η μέγιστη απόδοση των συνθέσεων με μια εξαιρετική αισθητηριακή εμπειρία σε κάθε επαφή με τα προϊόντα της σειράς.

Στην καρδιά αυτής της εξαιρετικής τελετουργίας, η Chanel Sublimage La Crème είναι η ενσάρκωση ενός ολοκληρωμένου οράματος ομορφιάς στο οποίο η αποτελεσματικότητα της Vanilla Planifolia και των άλλων συστατικών με την απόλαυση είναι άμεσα συνυφασμένες. Τρεις διαφορετικές συνθέσεις με διαφορετικές εξατομικευμένες υφές για να έρθουν πιο κοντά σε κάθε δέρμα και κάθε ανάγκη: Suprême, Universelle ή Fine για να προσαρμόζονται σε διάφορες ανάγκες και τρόπους ζωής, ακόμη και για το πιο απαιτητικό δέρμα.

Η πλούσια και μεταξένια Sublimage La Crème Texture Suprême είναι προορισμένη για το ξηρό δέρμα, τις χαμηλές θερμοκρασίες, το δέρμα που θέλει περισσότερη θρέψη. Η Sublimage La Crème Texture Universelle είναι ο καλύτερος σύμμαχος της επιδερμίδας για κάθε εποχή και κάθε συνθήκη ενώ, η Sublimage La Crème Texture Fine είναι ιδανική για ζεστά και υγρά κλίματα, καθώς και για άτομα με μικτή επιδερμίδα που θέλουν κάτι πιο ανάλαφρο. Κάθε μια από εμάς μπορεί να βρει τη δική της Sublimage και να νιώσει αυτή τη μοναδική εμπειρία Chanel.





Ένα νέο, πολυτελές βάλσαμο για την επιδερμίδα

Το 2026, η σειρά Sublimage συνεχίζει να ενισχύει την εμπειρία της με τη νέα σύνθεση Le Baume, ένα βάλσαμό για τα ευαισθητοποιημένα δέρματα. Ο συνδυασμός της Vanillas Planifolia με τα κεραμίδια και τη Βιταμίνη Β5 δημιουργεί μια σύνθεση που βελτιώνει τη διαδικασία της αποκατάστασης του δέρματος και είναι σχεδιασμένη για επιδερμίδα που έχει λόγω εποχής ή συνθηκών υψηλότερες απαιτήσεις. Περιβαλλοντικές επιθέσεις, κλιματικές διακυμάνσεις ή ευαισθησία λόγω κάποιας αισθητικής επέμβασης κάνουν το δέρμα ευαίσθητο και εύθραυστο, με δυσφορία και ερυθρότητα. Η Sublimage Le Baume έρχεται να ανακουφίσει με έναν τρόπο μοναδικό και απολαυστικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση της Sublimage κρέμας που ήδη χρησιμοποιούμε, για να προσφέρει αποκατάσταση της άνεσης και της λάμψης στην εύθραυστη επιδερμίδα. Ένα πολυτελές βάλσαμο για το δέρμα μας που έρχεται να σεβαστεί την ευαίσθητη φάση που διανύει και να δώσει ανάσα ανακούφισης, πάντα όμως με την πολυτέλεια Chanel.