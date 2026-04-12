Τα καλύτερα eye patches κάτω από 5€

Είναι σούπερ αποτελεσματικά και κοστίζουν οριακά λιγότερο από το latte σου

Τα eye patches έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα skincare trends των τελευταίων χρόνων, κατακτώντας τόσο τα social media όσο και τις καθημερινές ρουτίνες ομορφιάς. Από τα backstage των fashion shows μέχρι τα πρωινά «get ready with me» βίντεο, αυτές οι μάσκες έχουν γίνει το απόλυτο quick beauty fix για ένα πιο ξεκούραστο και φωτεινό βλέμμα. Η δημοτικότητά τους οφείλεται κυρίως στην άμεση αίσθηση φρεσκάδας που προσφέρουν, αλλά και στο γεγονός ότι αποτελούν μια εύκολη και οικονομική λύση για την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής κάτω από τα μάτια, ειδικά πριν από το μακιγιάζ ή σημαντικές εμφανίσεις.

Πρόκειται για επιθέματα υδρογέλης εμποτισμένα με συμπυκνωμένους ορούς, σχεδιασμένα να ενυδατώνουν, να μειώνουν προσωρινά το πρήξιμο και να λειαίνουν την όψη των λεπτών γραμμών. Η δράση τους βασίζεται στο λεγόμενο «occlusion effect», δηλαδή στη δημιουργία ενός προστατευτικού στρώματος που παγιδεύει την υγρασία και βοηθά τα ενεργά συστατικά να απορροφηθούν καλύτερα από το δέρμα, χαρίζοντας άμεσα πιο ξεκούραστη όψη. Παρότι τα αποτελέσματα είναι κυρίως προσωρινά, η έντονη ενυδάτωση μπορεί να κάνει τις γραμμές αφυδάτωσης λιγότερο ορατές και την επιδερμίδα πιο λεία και φωτεινή.

Στις περισσότερες οικονομικές αλλά αποτελεσματικές επιλογές, συναντάμε συστατικά, όπως το υαλουρονικό οξύ, το οποίο συγκρατεί την υγρασία και «γεμίζει» οπτικά την περιοχή κάτω από τα μάτια, τη γλυκερίνη, που ενισχύει την ενυδάτωση και την απαλότητα της επιδερμίδας, την καφεΐνη, που βοηθά στη μείωση του πρηξίματος, καθώς και τα πεπτίδια που υποστηρίζουν τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας. Συχνά συνατάμε όμως και αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε, τα οποία συμβάλλουν στη φωτεινότητα και στην προστασία από το οξειδωτικό στρες.

Τα καλύτερα οικονομικά eye patches

Illuminating Biocellulose Eye Patches, clinéa-Απόκτησέ τα εδώ

Αυτά τα eye patches από βιοκυτταρίνη προσφέρουν λάμψη και απαλύνουν τις «σακούλες» για ένα πιο αναζωογωνημμένο και πιο λαμπερό βλέμμα.

De-puffing Eye Masks, Sephora Collection-Απόκτησέ τα εδώ

Eμπλουτισμένες με καφεΐνη και εκχυλίσματα φρούτων, αυτές οι μάσκες ματιών ξεκουράζουν την όψη του περιγράμματος για ένα πιο ζωηρό και φωτεινό βλέμμα.

Hyaluronic Gold Eye Patches, Bioten-Απόκτησέ τα εδώ

Εμπλουτισμένα με υαλουρονικό οξύ και χρυσές πρωτεΐνες, αυτά τα eye patches βοηθούν την περιοχή κάτω από τα μάτια να φαίνεται πιο φωτεινή και αναζωογονημένη, αφού ενυδατώνουν και μειώνουν την όψη του πρήξιματος και των μαύρων κύκλων.

Hyaluronic Cryo Jelly Eye Patches, Garnier-Απόκτησέ τα εδώ

Με σύνθεση για αίσθηση δροσιάς έως -7⁰C, αυτές οι μάσκες μειώνουν τη θερμοκρασία της επιδερμίδας ελαχιστοποιώντας τα σημάδια κούρασης και ενισχύοντας τον επιδερμικό φραγμό. Αμέσως μετά την εφαρμογή, το περίγραμμα των ματιών αποκτά μια αίσθηση φρεσκάδας.

Peptides Spring Hydra-Gel Eye Patches, Youth Lab-Απόκτησέ τα εδώ

Αυτή η σύνθεση με πεπτίδια ενυδατώνει και επανορθώνει τις φθορές, βελτιώνοντας άμεσα την όψη των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, το «πόδι της χήνας» και τους μαύρους κύκλους.