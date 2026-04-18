Για ένα πιο νεανικό και φωτεινό βλέμμα

Η περιοχή των ματιών είναι το πρώτο σημείο του προσώπου που «μιλά» για τον χρόνο, την κούραση και τον τρόπο ζωής μας. Το δέρμα εδώ είναι έως και τέσσερις φορές πιο λεπτό από το υπόλοιπο πρόσωπο, με λιγότερους σμηγματογόνους αδένες και πιο επιρρεπές στην αφυδάτωση και τη χαλάρωση. Αυτός είναι ο λόγος που καθώς μεγαλώνουμε, μια συσφικτική κρέμα ματιών αποτελεί must.

Στο επίκεντρο των σύγχρονων συνθέσεων βρίσκονται δραστικά συστατικά με επιστημονική τεκμηρίωση, που λειτουργούν συνεργατικά παρέχοντας σύσφιξη, ενυδάτωση και φωτεινότητα: Η ρετινόλη διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και επιταχύνει την κυτταρική ανανέωση, μειώνοντας την εμφάνιση λεπτών γραμμών και της «σπασμένης» υφής γύρω από τα μάτια, ενώ τα πεπτίδια, ενισχύουν την ελαστικότητα και βοηθούν στη σύσφιξη της επιδερμίδας, υποστηρίζοντας τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.Το υαλουρονικό οξύ και τα κεραμίδια «γεμίζουν» την επιδερμίδα, συγκρατούν την υγρασία και ενισχύουν τον επιδερμικό φραγμό, κάνοντας τις ρυτίδες λιγότερο ορατές, ενώ η γλυκερίνη και το σκουαλάνιο, προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση. Πολλές φόρμουλες περιλαμβάνουν επίσης καφεΐνη, η οποία βοηθά στη συστολή των αγγείων και μειώνει το πρήξιμο και την όψη των μαύρων κύκλων, προσφέροντας άμεση αναζωογόνηση ή ακόμα και βιταμίνη C και βιταμίνη Ε, που προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες και συμβάλλουν στη φωτεινότητα της περιοχής.

Συσφικτική κρέμα ματιών: 5 κορυφαίες επιλογές

Eyelift Peptides, Medik8

Η σύνθεση, εμπλουτισμένη με Matrixyl 3000® και ένα σύμπλεγμα 5 πεπτιδίων, γεμίζει την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, συσφίγγει την επιδερμίδα και ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου. Χάρη στην εσπεριδίνη, εξαλείφει την ορατότητα των μαύρων κύκλων, φωτίζει την περιοχή των ματιών και αφήνει την επιδερμίδα λαμπερή και γεμάτη θρέψη.

Time-Filler Eyes 5 XP Correction Eye Cream, Filorga

Η σύνθεση αντλεί έμπνευση από τις τεχνικές της αισθητικής ιατρικής και συμβάλλει στην εξομάλυνση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων στην περιοχή των ματιών. Το σύμπλοκο lifting που περιέχει δρα κατά της χαλάρωσης των άνω βλεφάρων, ενώ το πεπτίδιο matrikin, σε συνδυασμό με την προβιταμίνη Β5, ενισχύει ορατά τις βλεφαρίδες.

Golden Lift Eye-Lifting Cream, Lancaster

Αυτή η κρέμα ματιών με ρετινόλη, ρετινάλη και ένα σύμπλεγμα δι-πεπτιδίων ανασηκώνει ολόκληρη την περιοχή των ματιών, μειώνει τους μαύρους κύκλους και το πρήξιμο και αντιστρέφει τα σημάδια της φωτογήρανσης.

Vital Perfection Uplifting And Firming Advanced Eye Cream, Shiseido

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, αυτή η συσφικτική κρέμα ματιών μειώνει σημαντικά τη χαλάρωση της επιδερμίδας, τους μαύρους κύκλους και τις βαθιές ρυτίδες, προσφέροντας μια ορατά πιο ανορθωμένη, σφριγηλή και φωτεινή όψη.

Lift & Firm Eye Cream, Sephora Collection

Αυτή η κρέμα για το περίγραμμα των ματιών με πεπτίδια και υαλουρονικό οξύ δρα στην εμφάνιση των ρυτίδων, των μαύρων κύκλων και βελτιώνει τη σφριγηλότητα. Μέρα με τη μέρα, το βλέμμα μεταμορφώνεται ορατά.