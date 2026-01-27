5 θαυματουργές κρέμες ματιών που κοστίζουν λιγότερο από 20€

Μειώνουν τις ρυτίδες, τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες κάτω από τα μάτια

Στον κόσμο του skincare, η κρέμα ματιών είναι ίσως το πιο παραγκωνισμένο προϊόν. Μπορεί πολλές γυναίκες να υποτιμούν τη δύναμή της και να την σνομπάρουν, ωστόσο σε αυτή κρύβεται το μυστικό για ένα πιο ξεκούραστο, λαμπερό βλέμμα. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να δεις αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλές θαυματουργές οικονομικές κρέμες ματιών που μάχονται με μαύρους κύκλους, πρηξίματα και λεπτές γραμμές, κερδίζοντας επάξια μια θέση στην πρωινή και βραδινή ρουτίνα ακόμα και των πιο ενημερωμένων beauty fanatics. Ιδού εκείνες που αξίζει να δοκιμάσεις:

Θαυματουργή κρέμα ματιών: 5 επιλογές κάτω από 20€

Retinol Eye Cream, The Inkey List-Απόκτησέ την εδώ

Ενισχυμένη με παράγωγα βιταμίνης A βραδείας απελευθέρωσης, η Retinol Eye Cream μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, ενώ προστατεύει και την πιο ευαίσθητη επιδερμίδα.

Eye Smoothie Moisturizing Eye Cream, clinéa-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα ματιών με υαλουρονικό οξύ, τετραπεπτίδιο, gingko biloba και υφή smoothie, δουλεύει μέρα και νύχτα για να γεμίσει την περιοχή με ενυδάτωση και να μειώσει τους μαύρους κύκλους.

Caffeine Solution 5% + EGCG, The Ordinary-Απόκτησέ την εδώ

Τεχνικά δεν πρόκειται για κρέμα αλλά για ορό ματιών, αλλά αυτό το super viral προϊόν δεν γινόταν να λείπει από τη λίστα μας. Είναι εμπλουτισμένος με μια πολύ ισχυρή συγκέντρωση καφεΐνης (5%), καθώς και μια καθαρή μορφή επιγαλλοκατεχίνης (EGCG) από φύλλα πράσινου τσαγιού κι έτσι συμβάλλει στη μείωση του πρηξίματος και των μαύρων κύκλων.

Firming Eye Cream, Sephora Collection-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα για το περίγραμμα των ματιών περιέχει πεπτίδια και δρα μειώνοντας την εμφάνιση των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών και κάνοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια πιο σφριγηλή.

Wonder Black Rice Bakuchiol Eye Cream, Haruharu-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα συνδυάζει την εξαιρετική δύναμη του μαύρου ρυζιού και του bakuchiol για να ενισχύσει την ελαστικότητα του δέρματος και να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των σημαδιών γήρανσης.