Τα οικονομικά tinted αντηλιακά που προστατεύουν και χαρίζουν ομοιόμορφο τόνο

Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταθερά, ο ήλιος κάνει αισθητή την παρουσία του σε σχεδόν καθημερινή βάση κι αυτό σημαίνει ένα πράγμα: Το foundation δίνει σιγά σιγά τη θέση του στο αντηλιακό προσώπου με χρώμα. Δικαίως. Συνδυάζει προστασία, ελαφριά κάλυψη και φυσικό αποτέλεσμα σε ένα μόνο βήμα, και -το καλύτερο- δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά χρήματα για να βρεις ένα που να δουλεύει σωστά.

Σήμερα, οι on budget επιλογές είναι πιο εξελιγμένες από ποτέ: προστατεύουν από τις ακτίνες UVA και UVB, χαρίζουν ομοιόμορφο τόνο, δεν αφήνουν «λευκά» υπολλείματα, ενώ πολλές φορές περιποιούνται την επιδερμίδα με skincare συστατικά όπως η νιασιναμίδη και τα αντιοξειδωτικά. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλά να βρεις ένα οικονομικό αντηλιακό με χρώμα -αλλά ένα που να απλώνεται σωστά, να ταιριάζει με την επιδερμίδα σου και να δείχνει φυσικό στο φως της ημέρας. Μερικά από τα καλύτερα της αγοράς βρίσκονται παρακάτω:

Αντηλιακό προσώπου με χρώμα: Οι 5 καλύτερες οικονομικές επιλογές

Bee Sun Safe Anti-Spot & Anti-Age Face Cream SPF50, APIVITA

Αυτή η αντηλιακή κρέμα με θαλάσσια φύκη και πρόπολη προσφέρει φωτοπροστασία ευρέος φάσματος από τις ακτίνες UVA, UVB, IR και το μπλε φως και άμεση ενυδάτωση που διαρκεί, δρα κατά των πανάδων και των ρυτίδων, ενώ χαρίζει φυσική, ομοιόμορφη κάλυψη.

Anthelios UVMUNE 400 SPF50+ Tinted Fluid, La Roche-Posay

Mε το MEXORYL400, το αποτελεσματικότερο φίλτρο ενάντια στις πιο επιβλαβείς ακτίνες UV, το εξαιρετικά λεπτόρρευστο Anthelios UVMUNE 400 SPF50+ Tinted Fluid προστατεύει την επιδερμίδα από τα εγκαύματα, τη φωτογήρανση και τον καρκίνο του δέρματος, ενώ παράλληλα χαρίζει ομοιόμορφο τόνο.

Skinactive Vitamin C Daily UV Glow-Boosting Fluid SPF50+, Garnier

Το Skinactive Vitamin C Daily UV Glow-Boosting Fluid SPF50+ προσφέρει ενυδάτωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και προστατεύει την επιδερμίδα από τις ακτίνες UVB, UVA και τη μακρά UVA ακτινοβολία. Δίνει άμεση λάμψη, προλαμβάνει τις μαύρες κηλίδες και παράλληλα χαρίζει ομοιόμορφο χρωματικό τόνο στην επιδερμίδα.

Red Grape Daily Tinted Sunscreen Face Cream SPF50, KORRES

Ενισχυμένη με καινοτόμο δραστικό από βλαστοκύτταρα Κόκκινου Σταφυλιού και μίγμα βιταμινών, αυτό το ανάλαφρο αντηλιακό προσώπου με χρώμα βοηθά στη μείωση της εμφάνισης των ρυτίδων και των πανάδων, χαρίζοντας λάμψη και ομοιόμορφο τόνο.

Ultra Fluid Perfector SPF50+ Tinted, Avène

Το Ultra Fluid Perfector SPF50+ Tinted διαθέτει αντηλιακό φίλτρο ευρείας προστασίας από την UV ακτινοβολία, το μπλε φως και τη ρύπανση. Το σμηγματορυθμιστικό P-REFINYL, εξυγιαίνει τους πόρους και βελτιώνει τις ανομοιομορφίες του δέρματος. Χαρίζει μοναδικό τόνο και ομοιόμορφη απόχρωση δέρματος με φυσικό φινίρισμα.