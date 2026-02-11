Αυτά είναι τα καλύτερα οικονομικά ρουζ που θα δοκιμάσεις ποτέ

Εξαιρετική απόδοση χρώματος, φοβερή διάρκεια και μια μεγάλη γκάμα αποχρώσεων

Το ρουζ είναι ίσως το πιο σπουδαίο πολυεργαλείο στο νεσεσέρ σου. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στα μήλα, όσο και στα βλέφαρα για ένα μονοχρωματικό look, να χαρίσει ζωντάνια και ένα χρώμα υγείας εφαρμοσμένο στα μήλα ή να δημιουργήσει ένα lifting effect εφαρμοσμένο ψηλά στα ζυγωματικά. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να βγεις εκτός budget για να τα πετύχεις όλα αυτά. Με σύγχρονες υφές, εύκολη εφαρμογή και αποχρώσεις που κολακεύουν κάθε τόνο επιδερμίδας, τα οικονομικά ρουζ έχουν εξελιχθεί σε beauty staples που στέκονται επάξια δίπλα στα high-end.

Editor's Tip: Αν έχεις ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, προτίμησε απαλές ροζ ή ροδακινί αποχρώσεις για φυσικό αποτέλεσμα. Αν έχεις μεσαίου τόνου επιδερμίδα, προτίμησε ζεστές ροζ και τις mauve αποχρώσεις, ενώ αν έχεις σταρένια επιδερμίδα, στρέψου σε πιο bronze και κοραλί. Αν έχεις πιο σκούρα επιδερμίδα, τόλμησε έντονα berry, δαμασκηνί ή βαθιά κοραλί ρουζ που «γράφουν» όμορφα και δίνουν ζωντάνια χωρίς να φαίνονται θαμπά.

Από βελούδινες πούδρες μέχρι υγρές και κρεμώδεις συνθέσεις που «δένουν» με το δέρμα, δίνουν ζωντάνια και φρεσκάδα στο πρόσωπο με ένα μόνο πέρασμα, ιδού τα καλύτερα οικονομικά ρουζ:

Τα καλύτερα οικονομικά ρουζ

Magic Blush Color στην απόχρωση 04 Plum, Radiant-Απόκτησέ το εδώ

Buttermelt Blush Ρουζ στην απόχρωση Feeling Butta, NYX Professional Makeup-Απόκτησέ το εδώ

Lumi Le Liquid Blush Υγρό Ρουζ 635 Worth It Medium, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Natural Matte Silky Blusher στην απόχρωση 13 Pure Blush, Seventeen Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Colorful Blush Powder Blush στην απόχρωση 17, Sephora Collection-Απόκτησέ το εδώ

Sunkisser Hazy Matte Ρουζ στην απόχρωση: 38 Pink Ripple, Maybelline-Απόκτησέ το εδώ