Τι είναι το Sad Blush, το makeup trend που έχει κατακλύσει το TikTok τις τελευταίες εβδομάδες;

Ενώ όλοι περιμέναμε πως σιγά σιγά θα αφήναμε πίσω μας τις «καθαρές» beauty ρουτινες, τα gel των sleek buns και τα lip gloss, η νέα τάση που κατέκλυσε τα social media με το που μπήκε η νέα χρονιά, εμπίπτει τελικά στην ίδια clean girl αισθητική. Ο λόγος για το Sad Blush, μία τάση που υποδεικνύει ποιο θα είναι το it χρώμα ρουζ του 2026 με έναν ιδιαίτερο και κάπως... καταθλιπτικό τρόπο.

Ρουζ 2026: Τι είναι το Sad Blush;

Ύστερα από μήνες κυριαρχίας των ροζ, κόκκινων και berry τόνων, τα ρουζ σε neutral χρώματα επανέρχονται στο προσκήνιο ως η νέα μεγάλη τάση στο μακιγιάζ. Τα «θλιβερά» αυτά ρουζ αν και με μια πρώτη ματιά μπορεί να φαίνονται βαρετά και άτονα, στην πραγματικότητα συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο κολακευτικών επιλογών. Μάλιστα, θεωρείται ότι αναδεικνύουν κάθε τόνο δέρματος, καθώς γίνονται ένα με αυτό, χαρίζοντάς του λάμψη και φυσικό ροδαλό χρώμα.

Για να πετύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, είναι σημαντικό βέβαια να χρησιμοποιήσεις τη σωστή μπεζ απόχρωση. Επίλεξε ένα ρουζ λίγο πιο σκούρο από τον τόνο της επιδερμίδας σου: ελαφρώς ροδακινί αν έχεις επιδερμίδα με θερμό υποτόνο, ροδαλό αν έχεις επιδερμίδα με ψυχρό υποτόνο και ουδέτερο αν έχεις σταρένια επιδερμίδα. Σε κάθε περίπτωση, το ρουζ δεν θα πρέπει να έχει έντονη χρωματική απόδοση. Στόχος εδώ δεν είναι το Blush Blindness της περσινής χρονιάς, αλλά ένα άγγιγμα ζεστασιάς και ζωντάνιας στην επιδερμίδα.

Για ένα συνολικά λαμπερό, ζεστό αποτέλεσμα, εφάρμοσε το ρουζ με ένα μεγάλο φουντωτό πινέλο στα ζυγωματικά και το κόκκαλο της μύτης και ολοκλήρωσε το μακιγιάζ σου με λίγη mascara και ένα απαλό κραγιόν σε αντίστοιχο χρώμα η ακόμα και ένα gloss.