Το προϊόν-κλειδί που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις μια πιο λεία και ομοιόμορφη επιδερμίδα

Φαντάσου το δέρμα σου σαν ένα απαλό, ελαστικό ύφασμα που σε αγκαλιάζει καθημερινά. Όταν συμβαίνουν αλλαγές στη ζωή σου, όπως μια εγκυμοσύνη ή μια απότομη αλλαγή βάρους, αυτό το ύφασμα τεντώνεται περισσότερο απ’ όσο αντέχει, αφήνοντας πίσω του μικρές, διακριτικές γραμμές: τις ραγάδες. Πρόκειται ουσιαστικά για μικρές ουλές που δημιουργούνται όταν οι ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης σπάνε, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται γραμμές στο δέρμα που αρχικά έχουν κοκκινωπό ή μωβ χρώμα και με τον καιρό γίνονται πιο ανοιχτόχρωμες.

Κι ενώ αυτές οι γραμμές είναι απόλυτα φυσιολογικές και αποτελούν κομμάτι της ιστορίας του σώματός μας, δεν είναι λάθος να θέλεις να τις απαλύνεις. Εδώ ακριβώς έρχεται ένα λάδι για ραγάδες να θρέψει και να επαναφέρει τη χαμένη ελαστικότητα της επιδερμίδας, κάνοντάς την να δείχνει πιο λεία και ομοιόμορφη. Ιδού μερικά από τα δικά μας αγαπημένα λαδάκια για να διαλέξεις:

Λάδι για ραγάδες: 5 κορυφαίες επιλογές

Tonic Body Treatment Oil, Clarins

Το Tonic Body Treatment Oil συνιστάται ιδιαίτερα για την πρόληψη των σημαδιών της μητρότητας και της απώλειας σφριγηλότητας λόγω μείωσης του βάρους ή εγκυμοσύνης. Ενυδατώνει, λειαίνει κι απαλύνει την επιδερμίδα, αφήνοντάς την αισθητά πιο ελαστική.

PurCellin Oil, Bio-Oil

Το Bio Oil είναι ένα ειδικό έλαιο περιποίησης που βοηθάει στη βελτίωση της όψης των ουλών, των ραγάδων και της ανομοιόμορφης χροιάς του δέρματος. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι γιατροί δεν συστήνουν τη χρήση του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού καθώς περιέχει ρετινόλη.

Bariéderm Dermatological Cica-Oil, Uriage

Χάρη στη μοναδική πατέντα GF-Repair μαζί με το λάδι tamanu και το φυτικό σκουαλάνιο, αυτό το λάδι έχει αποδειχθεί ότι αναζωογονεί το δέρμα, το θρέφει εντατικά φροντίζοντας ώστε να παραμένει απαλό στην αφή, ενώ απαλύνει την όψη των ραγάδων.

Phytolastil The Massage Oil, Lierac

Αυτό το απολαυστικό λαδάκι καταπολεμά τις ραγάδες και αποκαθιστά έτσι την αρχική εμφάνιση του δέρματος. Εξουδετερώνει τον κνησμό και την αίσθηση τραβήγματος, ενώ παράλληλα προστατεύει το δέρμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Luminous 630 Anti Stretch Marks Body Oil-Serum, Nivea

Αυτό το υβριδικό προϊόν καταπολεμά τις ραγάδες και αποκαθιστά έτσι την αρχική εμφάνιση του δέρματος. Πιο συγκεκριμένα, ενυδατώνει και θρέφει σε βάθος την επιδερμίδα, βοηθά στην πρόληψη των ραγάδων και κάνει πιο ανοιχτόχρωμες τις ήδη υπάρχουσες.