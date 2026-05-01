Καθαρή, απαλή, σχεδόν «βαμβακερή», μια κρέμα σώματος με άρωμα ταλκ θυμίζει φρεσκάδα, φροντίδα και εκείνη την αίσθηση άνεσης που μένει πάνω στο δέρμα όλη μέρα. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να επενδύσεις πολλά χρήματα για να την εντάξεις στη ρουτίνα σου.

Μερικές από τις καλύτερες κρέμες σώματος με άρωμα ταλκ είναι εξαιρετικά οικονομικές, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι η καθημερινή περιποίηση μπορεί να είναι και προσιτή και απολαυστική. Προσφέρουν ενυδάτωση, αφήνοντας ταυτόχρονα ένα διακριτικό, καθαρό άρωμα που δεν κουράζει και ταιριάζει σε κάθε στιγμή της ημέρας. Ιδού μερικές από τις δικές μας αγαπημένες:

Κρέμα σώματος με άρωμα ταλκ: Οι καλύτερες επιλογές κάτω από 15€

Body Smoothing Milk White Blossom, KORRES

Πλούσια σε αμυγδαλέλαιο, αλόη και προβιταμίνη Β5, αυτή η body lotion τονώνει την επιδερμίδα και ενισχύει την ελαστικότητά της, ενώ παράλληλα την τυλίγει με ένα «πέπλο» από λευκά άνθη, περγαμόντο και άρωμα πούδρας.

Cotton Flower Moisturizing Body Lotion, Sephora Collection

Αυτό το ενυδατικό γαλάκτωμα με δροσερή, κρεμώδη υφή που απορροφάται αμέσως από την επιδερμίδα, συνδυάζει νότες καρύδας, argan, άνθους βαμβακιού, άνθους κερασιάς και ελαίου Monoi.

Baby Talc Cream, Avgerinos Cosmetics

Αυτή η πλούσια κρέμα είναι ενισχυμένη με έλαια macadamia, αμυγδάλου και βούτυρο καριτέ για πλούσια ενυδατική δράση που αποτρέπει την απώλεια υγρασίας χωρίς να λιπαίνει την επιδερμίδα, αλλά και baby talc για ένα απαλό, διακριτικό άρωμα πούδρας.

So Velvet Vol.2 Butter Body, Aloe Colors

Η πλούσια, μεταξένια υφή αυτού του body butter με άρωμα πούδρας προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και περιποίηση,ενώ η σύνθεσή του με οργανική Aloe Vera και επιλεγμένα, υψηλής ποιότητας συστατικά προστατεύει και απαλύνει ακόμα και την πιο ξηρή επιδερμίδα.