Για να φορέσεις πάλι με αυτοπεποίθηση το αγαπημένο σου backless top

Ακμή στην πλάτη: Μπορεί να μην τη βλέπεις (παρά μόνο χρησιμοποιώντας δύο καθρέφτες), αλλά μπορεί πολύ εύκολα να διαλύσει την αυτοπεποίθησή σου. Εμφανίζεται συχνά απρόβλεπτα, επιμένει περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες και μπορεί να σε κάνει να απαρνηθείς το αγαπημένο σου backless top ή να αποφύγεις στιγμές που κανονικά θα απολάμβανες χωρίς δεύτερη σκέψη. Σε αντίθεση με το πρόσωπο, η περιοχή της πλάτης έχει περισσότερους σμηγματογόνους αδένες και είναι πιο δύσκολο να καθαριστεί σωστά, με αποτέλεσμα οι πόροι να φράζουν εύκολα από σμήγμα, ιδρώτα και νεκρά κύτταρα. Έτσι δημιουργείται το ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια και φλεγμονές, που οδηγούν στα γνωστά, ενοχλητικά σπυράκια.

Γι’ αυτό ακριβώς ένα απλό αφρόλουτρο δεν είναι αρκετό. Το καλύτερο αφρόλουτρο για ακμή στην πλάτη είναι το αγαπημένο σου face cleanser. Αναζήτησε συνθέσεις με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στην αιτία του προβλήματος και βοηθούν το δέρμα να επανέλθει σε ισορροπία. Ένα από τα πιο βασικά είναι το σαλικυλικό οξύ, το οποίο διεισδύει βαθιά στους πόρους και απομακρύνει τη λιπαρότητα και τα νεκρά κύτταρα που τους φράζουν. Το βενζοϋλοϋπεροξείδιο δρα πιο έντονα, καταπολεμώντας τα βακτήρια που προκαλούν ακμή και μειώνοντας τη φλεγμονή, ενώ τα AHA, όπως το γλυκολικό και το γαλακτικό, βοηθούν στην απολέπιση της επιφάνειας του δέρματος, βελτιώνοντας την υφή και την όψη του. Παράλληλα, συστατικά όπως η νιασιναμίδη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη ρύθμιση της λιπαρότητας και στην καταπράυνση των ερεθισμών, ενώ πιο «παραδοσιακές» επιλογές, όπως το θείο, ενισχύουν τον καθαρισμό και απορροφούν την περίσσεια σμήγματος.

Στην ουσία, ένα καλό αφρόλουτρο για ακμή στην πλάτη λειτουργεί σαν στοχευμένη φροντίδα μέσα στην καθημερινή σου ρουτίνα. Δεν καθαρίζει απλώς την επιδερμίδα, αλλά βοηθά ενεργά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των εξάρσεων. Ιδού μερικές από τις δικές μας αγαπημένες επιλογές:

Αφρόλουτρο για ακμή στην πλάτη: 5 cleanser που αξίζει να δοκιμάσεις

Promo Hyseac Anti-Blemish Cleansing Gel, Uriage

Το τζελ αυτό απομακρύνει τους ρύπους και την περίσσεια σμήγματος, ενώ ταυτόχρονα σέβεται απόλυτα την επιδερμίδα. Μετατρέπεται σε βελούδινο αφρό καθώς έρχεται σε επαφή με το νερό, αναδύει ανάλαφρο άρωμα και ξεβγάζεται εύκολα, τρία στοιχεία που κάνουν τη χρήση του απολαυστική, κάθε μέρα.

Cleansers SA Smoothing Cleanser, Cerave

Αυτό το δροσιστικό τζελ με υαλουρονικό οξύ, σαλικυλικό οξύ, κηραμίδια, νιασιναμίδη και γαλακτικό οξύ αφαιρεί αποτελεσματικά τους ρύπους, μαλακώνει και λειαίνει υπέροχα την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα μειώνει τη λιπαρότητα.

Effaclar Cleanser, La Roche-Posay

Ιδανικό για λιπαρές επιδερμίδες, το Effaclar Cleanser καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, απομακρύνει την περίσσεια σμήγματος, ανοίγει τους πόρους και εξαλείφει τα μαύρα στίγματα, αφήνοντας μια αίσθηση καθαρής και φρέσκιας επιδερμίδας.

Sebium Gel Moussant Actif, Bioderma

Το Sébium Gel Moussant Actif καθαρίζει σε βάθος το δέρμα χωρίς να το αφυδατώνει, ενώ παράλληλα περιορίζει τις ατέλειες και αποσυμφορεί τους πόρους για την πρόληψη της δημιουργίας νέων.

Cleanance Cleansing Gel, Avène

Αυτό το ελαφρώς αφρώδες τζελ καθαρισμού είναι ιδανικό για λιπαρό δέρμα με ατέλειες ή τάση ακμής, αφού μειώνει τη λιπαρότητα και χαρίζει ματ αποτέλεσμα, ενώ είναι καταπραϋντικό και αντι-ερεθιστικό.