Το «άγνωστο» συστατικό που απαλύνει τις καφέ κηλίδες και τα σημάδια, ενώ μειώνει και τις λεπτές γραμμές

Τα τελευταία χρόνια, τα οξέα φρούτων (AHA) έχουν μπει δυναμικά στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας, και ενώ το γαλακτικό και το γλυκολικό είναι αδιαμφισβήτητα τα πιο δημοφιλή, υπάρχει ένα άλλο οξύ που σίγουρα αξίζει περισσότερο hype. Ο λόγος για το μανδελικό οξύ, το οποίο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και ταυτόχρονα φιλικό με την επιδερμίδα -ναι ακόμα και την πιο ευαίσθητη. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά γιατί αξίζει μια θέση στην beauty routine σου:

Τι είναι το μανδελικό οξύ;

Το μανδελικό οξύ είναι ένα άλφα-υδροξυοξύ (AHA) που προέρχεται από τα πικραμύγδαλα. Σε σύγκριση με άλλα οξέα, όπως το γλυκολικό ή το γαλακτικό, έχει μεγαλύτερο μοριακό μέγεθος, γεγονός που σημαίνει ότι διεισδύει πιο αργά στο δέρμα. Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά πολύ πιο ήπιο και κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες ή για άτομα που ξεκινούν τώρα τη χρήση χημικών απολεπιστικών.

Τι προσφέρει το μανδελικό οξύ στην επιδερμίδα;

Το μανδελικό οξύ προσφέρει ήπια αλλά σταθερή απολέπιση, βοηθώντας στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και στην ανανέωση της επιδερμίδας. Με αυτόν τον τρόπο, το δέρμα δείχνει πιο φωτεινό, πιο λείο και πιο καθαρό. Παράλληλα, έχει και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο για δέρματα με ακμή ή τάση για φραγμένους πόρους.

Επιπλέον, συμβάλλει στη βελτίωση των δυσχρωμιών, των σημαδιών από ακμή και των λεπτών γραμμών. Με συστηματική χρήση, η όψη της επιδερμίδας γίνεται πιο ομοιόμορφη, ενώ η υφή της βελτιώνεται αισθητά, χωρίς την έντονη απολέπιση ή το ξεφλούδισμα που μπορεί να προκαλέσουν πιο «δυνατά» οξέα.

Οι καλύτεροι οροί με μανδελικό οξύ

JUST Mandelic Acid 10% + HA, Revox B77-Απόκτησέ το εδώ

Χάρη στην υψηλή συγκέντρωση μανδελικού οξέος και υαλουρονικού οξέος, αυτός ο ορός βοηθά στην εξομάλυνση των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών, φωτίζει, απαλύνει και λειαίνει την επιδερμίδα.

Clarify Mandelic Mattifying Serum, Neostrata-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το μίγμα με Mandelic Acid και Polyhydroxy Acid (PHA) συμβάλλει σημαντικά στη διαύγεια και βελτίωση της εμφάνισης της λιπαρής επιδερμίδας. Μειώνει την εμφάνιση πόρων, τα σημάδια και τη γυαλάδα, προσφέροντας ματ αποτέλεσμα.

Mandelic Acid 10% + HA, The Ordinary -Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η σύνθεση με 10% μανδελικό οξύ προσφέρει ήπια επιφανειακή απολέπιση, αλλά και ενυδάτωση, αφού περιέχει επίσης υαλουρονικό οξύ.