Αυτές είναι οι νότες αρωμάτων που επιλέγουν σταθερά οι πιο κομψές γυναίκες

Οι νότες που αποπνέουν πολυτέλεια και class

Οι πιο κομψές γυναίκες δεν κυνηγούν ένταση, κυνηγούν αίσθηση. Θέλουν ένα άρωμα που δεν μπαίνει στο δωμάτιο πριν από αυτές, αλλά μένει όταν φεύγουν. Κάτι διακριτικό, αλλά αξέχαστο. Για να το πετύχουν αυτό, τέσσερις είναι οι νότες αρώματων που αναζητούν πάντα και είναι αυτές που βρίσκονται παρακάτω:

Οι νότες αρωμάτων που λατρεύουν οι πιο κομψές γυναίκες

Musk

Το musk είναι η απόλυτη βάση της κομψότητας. Καθαρό, μίνιμαλ, απαλό και σχεδόν «δερματικό», δημιουργεί την αίσθηση ότι το άρωμα είναι μέρος της επιδερμίδας σου και όχι κάτι ξεχωριστό. Δεν έχει έντονες αιχμές, αλλά «αγκαλιάζει» το σώμα και εξελίσσεται ήρεμα μέσα στη μέρα. Είναι η νότα που κάνει κάποιον να πλησιάζει λίγο πιο κοντά για να καταλάβει τι μυρίζει τόσο όμορφα.

Ίριδα

Πουδρένια, απαλή και βελούδινη, η ίριδα φέρνει στο μυαλό καθαρότητα, φροντίδα και μια διακριτική πολυτέλεια που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Δεν είναι απλά μια φλοράλ νότα. Χαρίζει βάθος και μια ελαφρώς γήινη πλευρά στο άρωμα, κάνοντάς το έτσι να ξεχωρίζει.

Λίτσι

Το λίτσι είναι ίσως η πιο απρόσμενη νότα που αναζητούν στις αρωματικές συνθέσεις που επιλέγουν. Ζουμερό, δροσερό και ελαφρώς υδάτινο, ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο φρουτώδες και το εκλεπτυσμένο. Δεν είναι βαρύ ούτε υπερβολικά γλυκό. Αντίθετα, δίνει μια καθαρή, λαμπερή ενέργεια που κάνει το άρωμα πιο νεανικό και φρέσκο.

Γιασεμί

Δεν είναι τυχαίο ότι το γιασεμί βρίσκεται στην καρδιά πολλών κομψών αρωμάτων. Φωτεινό και λουλουδάτο, αλλά ταυτόχρονα απαλό και ισορροπημένο, προσθέτει βάθος χωρίς να βαραίνει. Μπορεί να γίνει αισθησιακό ή καθαρό, ανάλογα με το πώς «δένεται» με τις υπόλοιπες νότες της σύνθεσης.